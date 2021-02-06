به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عباس زارع گفت: در نشستی که با سازمان برنامه و بودجه در زمینه افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های اجرای سامانه‌های نوین آبیاری داشتیم، قرار شد تجدید نظری در میزان کمک‌های بلاعوض دولت به کشاورزان داشته باشند و از این رو انتظار داریم کمک‌های بلاعوض دولت برای هر هکتار اجرای سامانه‌های نوین آبیاری افزایش یابد.

زارع اظهار داشت: هر سال سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس اعتباری که به عنوان سهم دولت اختصاص می‌دهد، سطحی از اجرای سامانه‌های نوین آبیاری را مشخص می‌کند.

وی ادامه داد: هنوز رقم کمک بلاعوض دولت به کشاورزان برای اجرای هر هکتار روش‌های نوین آبیاری در سال جاری نهایی نشده، اما امیدواریم در روزهای آتی این رقم مشخص شود.

مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد: با توجه به افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت تجهیزات و هزینه‌ها، اجرای هر هکتار آبیاری موضعی بیش از سال‌های گذشته هزینه داشته باشد.

زارع یادآور شد: در سال ۹۸ دولت برای اجرای هر هکتار آبیاری قطره‌ای و موضعی ۱۷.۵ میلیون تومان کمک بلاعوض در اختیار کشاورزان قرار داد.

وی با بیان اینکه سهم دولت در اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در قانون ۸۵ درصد پیش بینی شده است، اذعان داشت: با توجه به کاهش درآمدهای دولت، پرداخت کمک‌های بلاعوض به کشاورزان با محدودیت‌هایی مواجه شده است.

زارع درباره تولید تجهیزات و لوازم آبیاری گفت: در حال حاضر ۹۵ درصد تجهیزات و لوازم آبیاری در داخل کشور تولید می‌شود و تنها ۵ درصد واردات داریم که با ورود شرکت‌های دانش بنیان به این عرصه و برخی شرکت‌های دیگر که در حال انتقال فناوری هستند، به خودکفایی کامل خواهیم رسید.

وی اظهار داشت: تولید کنندگان تجهیزات و لوازم آبیاری درجه بندی شده‌اند و تا زمانی که استانداردهای لازم را از سازمان ملی استاندارد و یا مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کسب نکنند، اجازه ندارند محصولات خود را عرضه کنند.

زارع در همین حال گفت: کشاورزانی که از دولت کمک بلاعوض برای اجرای سامانه‌ای آبیاری دریافت می‌کنند، نمی‌توانند از تجهیزات غیر استاندار استفاده کنند.