۳۴پروژه عمرانی ورزشی در دانشگاهها به بهره برداری می رسد

به گزار ش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، با حضور معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، آئین مجازی بهره برداری از ۳۵پروژه عمرانی ورزشی در دانشگاهها به مناسبت گرامیداشت ایام دهه فجر در روز یکشنبه ۱۹ بهمن ماه برگزار میشود.
در این آئین بصورت همزمان و مجازی بهره برداری از ۹ قطعه زمین چمن مصنوعی، ۱۴ باب اتاق تندرستی، ۴ قطعه کفپوش روباز، ۲ باب سالن ورزشی چند منظوره، ا عدد دیوار صخره نوردی، ۲ باب سالن تنیس و ۲ عدد پیست اسکیت و دوچرخه سواری آغاز میشود.
مساحت این پروژهها ۲۹ هزار متر مربع است که در ۲۴ مرکز دانشگاهی سراسر کشور توزیع شده است و برای احداث آنها از محل اعتبارات سازمان امور دانشجویان، دانشگاهها، صندوق رفاه دانشجویان، اداره کل نظارت بر طرحهای عمرانی وزارت علوم و اعتبارات ملی هزینه شده است.
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