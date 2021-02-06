  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۵۴

به مناسبت ایام دهه فجر؛

۳۴پروژه عمرانی ورزشی در دانشگاهها به بهره برداری می رسد

۳۴پروژه عمرانی ورزشی در دانشگاهها به بهره برداری می رسد

آیین مجازی بهره برداری از ۳۵پروژه عمرانی ورزشی در دانشگاهها به مناسبت گرامیداشت ایام دهه فجر فردا یکشنبه ۱۹ بهمن ماه با حضور رئیس سازمان امور دانشجویان برگزار می شود.

به گزار ش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، با حضور معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، آئین مجازی بهره برداری از ۳۵پروژه عمرانی ورزشی در دانشگاه‌ها به مناسبت گرامیداشت ایام دهه فجر در روز یکشنبه ۱۹ بهمن ماه برگزار می‌شود.

در این آئین بصورت همزمان و مجازی بهره برداری از ۹ قطعه زمین چمن مصنوعی، ۱۴ باب اتاق تندرستی، ۴ قطعه کفپوش روباز، ۲ باب سالن ورزشی چند منظوره، ا عدد دیوار صخره نوردی، ۲ باب سالن تنیس و ۲ عدد پیست اسکیت و دوچرخه سواری آغاز می‌شود.

مساحت این پروژه‌ها ۲۹ هزار متر مربع است که در ۲۴ مرکز دانشگاهی سراسر کشور توزیع شده است و برای احداث آنها از محل اعتبارات سازمان امور دانشجویان، دانشگاه‌ها، صندوق رفاه دانشجویان، اداره کل نظارت بر طرح‌های عمرانی وزارت علوم و اعتبارات ملی هزینه شده است.

کد مطلب 5140053

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها