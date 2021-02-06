۱۱۰۰ حلقه لاستیک احتکار شده در مازندران کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اصغر زاده گفت: در پی بازرسی از یک واحد صنفی که مبادرت به فروش لاستیک می‌کرد بازرسان این سازمان موفق به شناسایی محل احتکار هزار و ۱۰۰ حلقه لاستیک شدند.

وی با اعلام اینکه برای این واحد صنفی پرونده تخلف به ارزش بیش از ۵ میلیارد ریال تشکیل شده است از ارجاع این پرونده به شعب تعزیرات حکومتی خبر داد و تصریح کرد: پرونده متشکله جهت صدور رأی به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

معاون نظارت و بازرسی استان در پایان، از شهروندان عزیز مازندرانی تقاضا کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی از قبیل فروش اجباری کالا، گران فروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور مراتب را به تلفن ۱۲۴ اعلام کنند.