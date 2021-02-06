اهالی رسانه خط شکن بازیابی سهم آذربایجان از اقتصاد و فرهنگ باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی، داود بهبودی صبح امروز در دیدار با اعضای هیأت مدیره خانه مطبوعات استان اظهار کرد: مطبوعات و رسانه عرصهای حساس، مهم و ظریف است که فعالیت در آن ویژگیهای خاصی میطلبد.
وی افزود: شکوفایی و رونق عرصه مطبوعات به خودی خود اتفاق نمیافتد بلکه در بستر توسعه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه بروز مییابد.
بهبودی یادآور شد: باید قبول کنیم با وجود تمام موفقیتها و دستاوردهایی که داشتهایم، مسائل و مشکلات مختلف مثل تحریمهای داخلی و خارجی و اخیراً شیوع پاندومی کرونا همه دست به دست هم داد تا دچار تنگناهایی شویم که کارکردهای دولت و بخش خصوصی و حتی خروجی مطبوعات و رسانهها را کاملاً متأثر ساخته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی با اشاره به چالشهای مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تصریح کرد: این چالشها مقطعی نبوده و با تغییرات کوچک حل نمیشود بلکه مجبوریم به اصلاح ساختار، ترسیم افق آینده و در انداختن طرحی نو بیندیشیم.
بهبودی تاکید کرد: تا زمانی که نتوانیم عرصه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان را بهبود بخشیده و سهم آذربایجان را از اقتصاد و فرهنگ کشور بازیابی کنیم، کم و بیش با چالشهای مختلف دست و پنجه نرم خواهیم کرد.
وی اذعان داشت: برای خط شکنی مسیر پیشرفت، بسترسازیهایی لازم است که این مأموریت مهم را قشر پیشتاز و مرجع جامعه یعنی اهالی مطبوعات و رسانه به عهده دارند و با فرض امکانات موجود به اشکال مختلف میتوان وضعیت را بهتر کرد.
در ابتدای جلسه اعضای هیأت مدیره خانه مطبوعات استان به تشریح وظایف و کارکردهای خانه مطبوعات استان و بیان مسائل و دغدغههای موجود پرداختند.
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