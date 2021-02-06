اهدای ۱۹۶ فقره از اسناد املاک غصب شده توسط خاندان پهلوی به مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه صبح شنبه در این مراسم اظهار کرد: امام خمینی «ره» از همان اوایل انقلاب دستور تشکیل بنیاد مستضعفان را صادر کرد تا اموال غصب شده مردم توسط مزدوران رژیم پهلوی را به مردم بازگردانند.

حجت الاسلام سیدمهدی قریشی با بیان اینکه خداوند از حق الناس نخواهد گذشت، باید مردم به اعمال و رفتار خود توجه کنند که مبادا به حقوق و حریم مردم تجاوز کنند افزود: با حضور پرویز فتاح در بنیاد مستضعفان شاهد شتاب در عرصه خدمت رسانی به مردم شده‌ایم، لذا ما مسئولان نیز در عرصه خدمت به مردم سریع عمل کنیم.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه خاطر نشان کرد: تفکرات امام راحل را باید باز بینی کنیم و در کارهای خود از آن استفاده کنیم؛ امام راحل همواره در سخنان خود می‌فرمودند: «یک تار موی کوخ نشینان را به همه کاخ نشینان عوض نمی کنم».

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز با بیان اینکه در دهه مبارک فجر امسال ۵۷۰ پروژه عمرانی و اقتصادی در استان افتتاح و کلنگ زنی می‌شود، افزود: از این تعداد طرح ۳۸۱ پروژه عمرانی و زیربنایی با اعتباری بالغ بر ۱,۵۵۴ میلیارد تومان در حوزه دستگاه‌های اجرایی استان و ۴۵ پروژه عمرانی و خدمات شهری در حوزه شهرداری‌ها با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان و ۱۱۷ پروژه عمرانی و خدماتی در حوزه دهیاری‌ها در ۶ شهرستان با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان افتتاح می‌شود.

وی در ادامه اهدای اسناد املاک غصب شده توسط خاندان پهلوی به مردم توسط بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی را نمونه‌ای از حاکمیت مردمی نظام اسلامی دانست و گفت: این اتفاق مبارکی است و بایستی مردم ایران اسلامی به خود ببالند چرا که نظام حاکمتی کشور در راستای حاکمیت مردمی قدم بر می‌دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با قدردانی از تلاش بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در محرومیت زدایی و حل مشکلات معیشتی مردم گفت: بنیاد مستضعفان از طریق بنیاد علوی پروژه‌های محرومیت زدایی در شهرستان چالدران استان آذربایجان غربی اجرا می‌کند که تلاش‌های آن موجب رشد و تعالی و روند شتاب در توسعه این شهرستان شده است.

وی آسفالت راههای روستایی، احداث مدارس، ساخت خانه‌های بهداشت و توسعه شبکه‌های آب شهری را از جمله اقدامات بنیاد علوی در محرومیت زدایی از شهرستان چادران عنوان کرد.

مدیر کل اموال و املاک آذربایجان غربی نیز در این مراسم با بیان اینکه بنیاد مستضعفان همواره در حوزه افزایش توان کمی و کیفی در نقاط مختلف پروژه‌های متعددی داشته است، افزود: تاکنون بیش از ۲۹۳۱ فقره اسناد علوی به ارزش ریالی به میزان یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به مردم آذربایجان غربی اهدا شده است

اسماعیل پور با بیان اینکه بیش از ۱۹۶ فقره اسناد املاک غصب شده توسط خاندان پهلوی با دستور رئیس بنیاد مستضعفان به مردم اهدا شد یاد آور شد: بنیاد مستضعفان پروژه‌های مختلفی در جهت تقویت هم حوزه‌های مختلف فرهنگی، کشاورزی و اشتغالزایی انجام داده است

مراسم اهدای ۱۰۰ هزارمین سند از املاک غصب شده توسط خاندان پهلوی به مالکان اصلی آنها با حضور رئیس بنیاد مستضعفان در شهر ایلام و به طور همزمان در ۴ استان آذربایجان غربی، گلستان، قزوین و خراسان شمالی برگزار شد.

در این مراسم که مصادف با دهه مبارک فجر برگزار شد، بخش قابل توجهی از املاکی که در دوران پهلوی توسط این خاندان از مالکانشان غصب شده و به نام خاندان پهلوی، سند خورده و پس از انقلاب در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفته بود، به نام مالکانش سند خورد.