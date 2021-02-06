معصومه منظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در هفتمین روز دهه مبارک فجر پروژه آبخیزداری حوزه شهرک صنعتی شهرستان سمنان آغاز شد، ابراز داشت: این پروژه باهدف جلوگیری از خروج روان آبهای سطحی و بالا بردن نفوذپذیری خاک منطقه احداثشده است.
وی بابیان اینکه اجرای عملیات احداث بند سنگ و ملات در حجم چهار هزار و ۲۸۲ مترمکعب پیشبینیشده است، افزود: اجرای پروژههای آبخیزداری را در راستای مدیریت منابع خاک و آب بسیار حائز اهمیت است.
رئیس اداره منابع طبیعی سمنان بابیان اینکه برای اجرای عملیات احداث بند سنگ و ملات این پروژه ۱۳ و نیم میلیارد ریال اعتبار ملی هزینه شده است، ابراز داشت: آبخیزداری با کنترل و مهار سیلابها، در جلوگیری از حوادث غیرمترقبه نقش مهم و اساسی دارد.
منظمی ضمن اشاره به وضعیت بحرانی سفرههای زیرزمینی در حوزه شهرک صنعتی، در ادامه تصریح کرد: یکی از ویژگیهای بارز این عملیات پیشگیری مهار سیل، بهرهبرداری از سیلاب، تغذیه آبخوانها و مقابله با پیامدهای خشکسالی در راستای حفظ تعادل اکولوژیک و اصلاح کاربری اراضی است.
وی افزود: آبخیزداری تنها راهکار اصلی تحقق ایجاد تعادل بین ذخیره نزولات و مصرف اجرای جدی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی با همکاری مردم است که برای اجرای آن از جوامع بومی مشارکت گرفته خواهد شد.
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