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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۱۲

رئیس اداره منابع طبیعی سمنان:

پروژه آبخیزداری حوزه شهرک صنعتی شهرستان سمنان آغاز شد

پروژه آبخیزداری حوزه شهرک صنعتی شهرستان سمنان آغاز شد

سمنان- رئیس اداره منابع طبیعی سمنان از آغاز پروژه آبخیزداری حوزه شهرک صنعتی این شهرستان خبر داد و گفت:برای اجرای عملیات احداث بند سنگ و ملات پروژه ۱۳ و نیم میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

معصومه منظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در هفتمین روز دهه مبارک فجر پروژه آبخیزداری حوزه شهرک صنعتی شهرستان سمنان آغاز شد، ابراز داشت: این پروژه باهدف جلوگیری از خروج روان آب‌های سطحی و بالا بردن نفوذپذیری خاک منطقه احداث‌شده است.

وی بابیان اینکه اجرای عملیات احداث بند سنگ و ملات در حجم چهار هزار و ۲۸۲ مترمکعب پیش‌بینی‌شده است، افزود: اجرای پروژه‌های آبخیزداری را در راستای مدیریت منابع خاک و آب بسیار حائز اهمیت است.

رئیس اداره منابع طبیعی سمنان بابیان اینکه برای اجرای عملیات احداث بند سنگ و ملات این پروژه ۱۳ و نیم میلیارد ریال اعتبار ملی هزینه شده است، ابراز داشت: آبخیزداری با کنترل و مهار سیلاب‌ها، در جلوگیری از حوادث غیرمترقبه نقش مهم و اساسی دارد.

منظمی ضمن اشاره به وضعیت بحرانی سفره‌های زیرزمینی در حوزه شهرک صنعتی، در ادامه تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های بارز این عملیات پیشگیری مهار سیل، بهره‌برداری از سیلاب، تغذیه آبخوان‌ها و مقابله با پیامدهای خشک‌سالی در راستای حفظ تعادل اکولوژیک و اصلاح کاربری اراضی است.

وی افزود: آبخیزداری تنها راهکار اصلی تحقق ایجاد تعادل بین ذخیره نزولات و مصرف اجرای جدی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی با همکاری مردم است که برای اجرای آن از جوامع بومی مشارکت گرفته خواهد شد.

کد مطلب 5140085

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