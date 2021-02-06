برگزاری ۴ بزرگداشت در اختتامیه «تئاتر فجر»/ علی نصیریان پیام داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، علی نصیریان هنرمند پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون در پیامی به جشنواره‌های تئاتر استان‌ها، برگزاری رویدادهای تئاتری در استان‌ها را نقطه عطف تئاتر در بحران کرونا دانست.

در پیام نصیریان آمده است:

«تئاتر چراغ راه است و روشنایی زندگی. از چگونه بودن سخن می گوید و چگونه به فراز عقل و احساس رسیدن. پس یک ضرورت است که هرگز نباید از آن غافل شد. شرایط اجتماعی جهان در سالی که گذشت، این ضرورت و نیاز را بیش از پیش عیان کرد.

روشنایی تئاتر در این بحران بیماری، شهامت می‌خواهد و عاشقی، که شما دلباختگان عرصه هنر به سختی و با صبوری مدیریت کردید.

طراحی و برگزاری جشنواره‌های تئاتر استانی در این شرایط خاص، نقطه عطفی در استان‌ها بود که به لطف ایزد منان و حضور جوانان و پیشکسوتان هنرهای نمایشی سراسر کشور به خوبی محقق شد. لازم دانستم شکوه این رویداد هنری را گرامی داشته، سپاس قلبی خود را به شما و هنرمندان تئاتر ایران ابلاغ کنم. امید آنکه در سایه عنایات الهی پیروز و سربلند باشید.»

برگزاری ۴ بزرگداشت همزمان با اختتامیه جشنواره سی و نهم

بزرگداشت اختر تاجیک، بهرام ابراهیمی، همایون علی آبادی و جمشید داورپناه در آیین اختتامیه سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر برگزار می‌شود.

اختر تاجیک عکاس پیشکسوت تئاتر، بهرام ابراهیمی بازیگر و گوینده تئاتر، سینما و تلویزیون، همایون علی آبادی مدرس، منتقد و پژوهشگر تئاتر و جمشید داورپناه کارگردان باسابقه تئاتر، هنرمندان پیشکسوتی هستند که از سال‌ها تلاش شان برای هنر تئاتر در آیین اختتامیه سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر قدردانی می‌شود.

مراسم بزرگداشت این ۴ هنرمند همزمان با اختتامیه این رویداد هنرهای نمایشی، روز دوشنبه ۲۰ بهمن ساعت ۱۸ در تالار وحدت برگزار خواهد شد.

سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حسین مسافر آستانه در حال برگزاری است.