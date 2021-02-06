چهارمین کنگره «سلامت همراه» با محور کرونا در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر لنکرانی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: با توجه به شیوع کرونا در سطح جامعه و الزام آور بودن مراقب‌های پیش از بیماری و حین بیماری محور کنگره چهارم سلامت همراه بر موضوع کرونا است.

وی تاکید کرد: در راستای مقابله با کرونا و گسترش همه گیری این بیماری از هر راهکاری باید بهره جست تا اپیدمی این بیماری این بیماری از بین رفته و شاهد کاهش آمار مربوط به ابتلای این بیماری بود این در حالی است که در کشورهایی که واکسن کرونا در مرحله انسانی است تاکنون آمارهای مربوط به این بیماری کاهشی را به همراه نداشته است.

لنکرانی اضافه کرد: از جمله مهمترین راهکارهایی که در راستای مقابله به این بیماری می‌توان لحاظ نمود راهکارهای مراقبتی است و در راستای افزایش سلامتی جامعه تلاش شده تا با شناسایی و بیماری یابی فعال از همه گیری و پدید آمدن موج چهارم کرونا جلوگیری شود.

رئیس کنگره سلامت همراه افزود: بیماریابی فعال تنها به شناسایی افراد بیمار خلاصه نخواهد شد بلکه در تلاش است تا با ارائه کمک‌های درمانی نقش ویژه ای در آموزش افراد و همراهان بیمار در راستای مقابله با کرونا داشته باشد.

او در خصوص ویژگی‌های کنگره چهارم نیز عنوان کرد: حضور شرکت‌های دانش بنیان، حضور مجازی ١٠ استاد بین المللی و برگزاری نمایشگاه دستاوردهای شرکت‌های دانش بنیان در کنار معرفی نرم افزارهای سلامت محور از جمله دستاوردهای پیش بینی شده در این کنگره است لازم به ذکر است که در این کنگره تاکنون بیش از ٢۵٠ مقاله علمی در خصوص سلامت همراه به دبیرخانه کنگره ارسال شده است.

لنکرانی افزود: براساس تراز علمی موجود در مقالات ارسال شده به دبیرخانه این کنگره شاهد پذیرش ۶٠ درصد از مقالات ارسال شده به دبیرخانه خواهیم بود.

وی با اشاره به رشد شرکت‌های دانش بنیان تصریح کرد: یکی از دستاوردهای که کنگره‌های پیشین به همراه داشت افزایش شرکت‌های دانش بنیان در حوزه بهداشت و درمان بود به گونه‌ای که این شرکت‌ها توانستند با تولید علم و نرم افزارهای تخصصی حوزه بهداشت نقش ویژه ای در افزایش آگاهی‌های جمعی داشته باشند.

چهارمین کنگره سلامت همراه بیست و هشتم لغایت ٣٠ بهمن ماه با رویکرد همه‌گیری کرونا در شیراز برگزار خواهد شد.