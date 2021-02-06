به گزارش خبرنگار مهر، سردار خلیل واعظی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از امروز ورود خودروهای غیر بومی به استثنا پلاک‌های ایران ۵۸ و ایران ۴۸ به شهر بوشهر ممنوع خواهد بود.

وی با اشاره به آخرین وضعیت منع تردد و محدودیت‌های ترافیکی برابر ستاد مقابله با کرونای استان بوشهر خاطرنشان کرد: ورود خودروهای غیربومی از سه شنبه ۲۱ بهمن به استان بوشهر ممنوع شده است.

واعظی بیان کرد: در راستای اجرا و نظارت بر مصوبه ستاد مقابله با کرونا استان و با هدف جلوگیری از گسترش بیماری کرونا، نیروی انتظامی با همکاری بسیج در ورودی‌های استان و شهرها استقرار یافته و از ورود خودروهای غیر بومی به استان جلوگیری می‌کنند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر تصریح کرد: علاوه بر جلوگیری از خودروهای غیر بومی، رانندگانی که به این مصوبه توجه نکنند مبلغ پنج میلیون ریال جریمه برای پلاک خودرو آنان منظور خواهد شد.

وی ادامه داد: نصب چادر در سواحل، تفرجگاه‌ها و پارک‌های شهر بوشهر و سطح استان ممنوع است و از برپایی چادرهای مسافری جلوگیری می‌شود.