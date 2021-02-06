انتقال آب خلیج فارس به خراسان رضوی/ لزوم جذب سرمایه های خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رزم حسینی در حاشیه مراسم‌های افتتاح پروژه‌های صنعتی اظهار کرد: خراسان رضوی از جایگاه ویژه ای در صنعت کشور برخوردار است و دولت به‌دنبال توسعه کارخانه‌های پایین دستی است.

رزم حسینی افزود: با وجود معادن بزرگ در خراسان رضوی به‌دنبال انتقال آب خلیج فارس به این استان برای استفاده در کارخانه‌های آهن همچون سنگان خواف و پالایشگاه سرخس و مجموعه‌های پایین دست هستیم.

وی گفت: اقتصاد ایران نیازمند توانمندسازی بخش خصوصی است و نقدینگی مردم و بخش خصوصی باید در تولید هزینه شود.

وزیر صمت با بیان اینکه تمام موافقت نامه‌ها در زمان تصدی استانداری اینجانب در خراسان رضوی را استاندار کنونی در استان پیگیری می‌کنند و پیگیری این موافقت نامه‌ها در دولت را بنده انجام می‌دهم افزود: خراسان رضوی ۹۵ میلیارد تومان گردش مالی دارد و باید با حمایت سرمایه گذاران برای رفع موانع تولید به بخش خصوصی کمک کنیم.