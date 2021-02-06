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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۴۴

وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد؛

انتقال آب خلیج فارس به خراسان رضوی/ لزوم جذب سرمایه های خصوصی

انتقال آب خلیج فارس به خراسان رضوی/ لزوم جذب سرمایه های خصوصی

فریمان - وزیر صنعت، معدن و تجارت از انتقال آب خلیج فارس به خراسان رضوی برای استفاده در بخش صنعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رزم حسینی در حاشیه مراسم‌های افتتاح پروژه‌های صنعتی اظهار کرد: خراسان رضوی از جایگاه ویژه ای در صنعت کشور برخوردار است و دولت به‌دنبال توسعه کارخانه‌های پایین دستی است.

رزم حسینی افزود: با وجود معادن بزرگ در خراسان رضوی به‌دنبال انتقال آب خلیج فارس به این استان برای استفاده در کارخانه‌های آهن همچون سنگان خواف و پالایشگاه سرخس و مجموعه‌های پایین دست هستیم.

وی گفت: اقتصاد ایران نیازمند توانمندسازی بخش خصوصی است و نقدینگی مردم و بخش خصوصی باید در تولید هزینه شود.

وزیر صمت با بیان اینکه تمام موافقت نامه‌ها در زمان تصدی استانداری اینجانب در خراسان رضوی را استاندار کنونی در استان پیگیری می‌کنند و پیگیری این موافقت نامه‌ها در دولت را بنده انجام می‌دهم افزود: خراسان رضوی ۹۵ میلیارد تومان گردش مالی دارد و باید با حمایت سرمایه گذاران برای رفع موانع تولید به بخش خصوصی کمک کنیم.

کد مطلب 5140148

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