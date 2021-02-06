تشدید منع تردد شبانه درکهگیلویه وبویراحمد/ افزایش مراجعه به مراکز

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری ظهر شنبه در نشست ستاد کرونای استان، افزود: در حال حاضر شاهد افزایش مراجعات به مراکز درمانی و بهداشتی هستیم.
کلانتری با بیان اینکه شاهد عادی انگاری کرونا در استان هستیم، ابراز داشت: خروجی این موضوع به معنای افزایش ابتلاء، افزایش مراجعه، رشد بستری و مرگ و میرها است.
استاندار گفت: تلاش ما بر این است که شرایط فعالیت بهتر اصناف و مردم را فراهم کنیم که متأسفانه عدهای با سهل انگاری عاملی برای رشد ابتلای به کرونا میشوند.
وی گفت: فعالیت اصناف با ظرفیت مناسب مشروط به حفظ فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکلها است.
کلانتری گفت: آمار ابتلاء در شهرستانهای کهگیلویه، بویراحمد و گچساران در حال افزایش است.
استاندار خاطرنشان کرد: در بخش اداری هر دستگاهی که پروتکلها را رعایت نکند، با برخورد ما رو به رو خواهد شد.
وی افزود: رسالت ما در اولویت حفظ سلامت مردم بوده و اگر دستگاهی رعایت نکند، با عالیترین مقام آن دستگاه برخورد خواهم کرد.
استاندار گفت: شاهد دورهمی ها و عدم رعایت فاصله گذاری ها هستیم. بی رحمانه ترین اقدام مربوط به جوانانی است که بدون ماسک به سمت و دیدار خانوادهها و دورهمی خانوادگی میروند.
وی افزود: ابتلای جوانان به کرونا نیز افزایش یافته است.
استاندار رعایت پروتکلها را راضی کننده ندانست و گفت: هر دستگاهی که رعایت نکند با برخورد رو به رو خواهد شد.
استاندار گفت: اگر به پیک چهارم برخورد کنیم، برای استان پر تلفات خواهد بود و باید تمام پتانسیلها برای مدیریت مناسب به کار گرفته شود.
کلانتری خواستار استفاده از ظرفیت خبرگزاریها، سایتها و رسانهها برای آگاهی بخشی شد و گفت: فرهنگ و ارشاد نشستهای تعاملی برای استفاده از ظرفیت رسانهها در این محور را داشته باشد.
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