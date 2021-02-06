به گزارش خبرنگار مهر علوی در آئین اهدا ۲۹۶ فقره از اسناد غصب شده توسط خاندان پهلوی به مردم که صبح امروز در سالن شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: به برکت انقلاب اسلامی امروز املاکی که از مردم تاکستان توسط رژیم طاغوت غصب شده بود به مردم بازگردانده می‌شود.

مدیر کل اموال و املاک بنیاد مستضعفان استان قزوین ادامه داد: مردم مالک انقلاب هستند و برگرداندن مالکیت زمین‌ها به مردم از وظایف انقلاب می‌باشد، ما امروز خداوند منان را سپاسگزاریم که با رهنمودهای آقای فتاح توانسته‌ایم سرعت خدمت به مردم را افزایش دهیم.

وی با اشاره به این موضوع که در بنیاد مستضعفان یک رویه جوان گرایی وجود دارد گفت: جوانان انقلابی خود پا به میدان گذاشته‌اند و با دقت به مسئله اهدا مالکیت زمین‌های علوی می‌پردازند، ما این قول را می‌دهیم تا پایان گرفتن این مسئله که انشا الله به زودی و تا پایان سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده است به صورت شبانه روزی به تلاش‌های خود ادامه می‌دهیم.

علوی بیان کرد: تعداد ۲۹۶ مورد اسناد مالکیت به ارزش ۱۸۱ میلیارد ریال و به مساحت ۸۳ هکتار در این مرحله خدمت مردم واگذار خواهد شد.

این مسئول یادآور شد: در دوران پهلوی هر زمینی که احساس می‌شد مرغوبیت دارد به نفع شخص شاه مصادره می‌شد و زمین‌های تاکستان نیز بر مبنای همین قاعده از مردم گرفته شده بود.

مدیر کل اموال و املاک بنیاد مستضعفان استان قزوین یادآور شد: اگر نیت‌های ما در خدمت به مردم خالص باشد خداوند هم ما را در انجام امور یاری می‌کند، بنیاد مستضعفین استان قزوین این توان را دارد که با پای کار آمدن بیشتر مسئولان ذیربط املاک را تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به مالکیت مردم درآورد.



رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی که به وسیله ویدئو کنفرانس در این مراسم حضور داشت نیز اظهار کرد: مسئولیت سنگینی به عهده ما است چرا که بازگرداندن مالکیت زمین‌های غصب شده یکی از اهداف انقلاب اسلامی بوده است و امروز پس از گذشت ۴۲ سال از پیروزی انقلاب اسلامی این امر باید در سریع‌ترین زمان ممکن اتفاق بیفتد.

فتاح اذعان کرد: ما باید حق را به حقدار برسانیم و امیدواریم در پایان سال ۱۴۰۰ همه زمین‌ها در کشور واگذار شده باشند.

معاون عمرانی استاندار قزوین در این جلسه مطرح کرد: واگذاری مالکیت ۲۹۶ قطعه زمین به مردم یک کار بزرگ از سوی بنیاد مستضعفان بوده است که با همراهی و همکاری مسئولین استان و یک برنامه ریزی دقیق اتفاق افتاده است.

وی گفت: این امر موجب جلب اعتماد عمومی است و یک دستاورد بزرگ برای انقلاب محسوب می‌شود، برنامه ریزی واگذاری‌ها در کوتاه‌ترین زمان با حداقل هزینه انجام شده است که جای تقدیر دارد.

فرخزاد توضیح داد: بنیاد مستضعفان در این زمینه تفاوت بین افراد برخوردار و کم برخوردار را هم رعایت کرده و تلاش شده است که واگذاری‌ها با کمترین هزینه برای مردم انجام شود.

وی در خاتمه گفت: در کشور ما عموماً ۶۰ تا ۷۰ درصد دارایی مردم املاک است و ما با این واگذاری شاهد شکوفایی اقتصادی خواهیم بود.

