حجت الله علی عسگریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های هواشناسی استان اصفهان اظهار داشت: بررسی این نقشه‌ها بیانگر فعالیت سامانه ناپایدار بارشی تا اواخر روز یکشنبه در استان است.

وی افزود: بر این اساس از امروز در اکثر مناطق استان آسمان ابری، همراه با افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود.

کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان با بیان اینکه ناپایداری‌های جوی در استان اصفهان تا اواخر روز یکشنبه ادامه دارد، ابراز داشت: برای امروز و فردا نیز در مناطق غرب، جنوب و شمال استان بارش برف و باران را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: در دیگر مناطق نیز بارش پراکنده باران را خواهیم داشت و بارش برف نیز در ارتفاعات پیش بینی می‌شود.

کاهش ۳ درجه‌ای دما در اصفهان

علی عسگریان با بیان اینکه لغزنده بودن محورهای غرب و جنوب استان از اواخر روز شنبه و روز یکشنبه پیش بینی می‌شود، اضافه کرد: این سامانه اواخر روز یکشنبه از استان خارج خواهد شد.

وی با بیان اینکه دمای هوای استان اصفهان طی ۲۴ ساعت آینده بین یک تا سه درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد، ادامه داد: در این بازه زمانی هوای شهر اصفهان در گرم‌ترین و سردترین ساعات بین ۱۸ و دو درجه سانتی‌گراد در نوسان است.

کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان گفت: طی ۲۴ ساعت آینده میمه با دمای منفی یک درجه سانتی‌گراد سردترین و خور و بیابانک با دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان پیش بینی شده است.