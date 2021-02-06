دعوت واتیکان از آیت الله محقق داماد برای حضور در همایش cop۲۶

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت ایتالیا و سفارت واتیکان در تهران از جانب واتیکان، از آیت الله سیدمصطفی محقق داماد رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در مراسم دیدار نمایندگان ادیان اصلی و همچنین دانشمندان برجسته جهان در چارچوب کنفرانس cop۲۶ دعوت به عمل آورد.
این مراسم در تاریخ ۴ اکتبر ۲۰۲۱ (۱۲ مهرماه ۱۴۰۰) در شهر رم ایتالیا برگزار خواهد شد.
بریتانیا، ایتالیا و واتیکان همایش cop۲۶ را برای نمایندگان ادیان و شماری از دانشمندان برجسته جهان سازماندهی کرده اند تا دیدگاه هایشان را برای پرداختن به مسائل مرتبط با تغییرات اقلیمی ابراز کنند. اهداف این کنفرانس به شرح ذیل است:
· ارتقاء فعالیتهای دولتها برای افزایش مشارکت آنها جهت نیل به اهداف توافقنامه پاریس (Paris Agreement)
· رهبری ادیان برای کمک به رفع مشکلات مرتبط با تغییرات اقلیمی
· ترغیب مردم برای اقدام در جهت کاهش گرمایش زمین
این دعوت توسط وزارت امور خارجه ایران به فرهنگستان علوم منعکس شد و استاد محققداماد به دلیل اهمیت موضوع و مطرح کردن اندیشه اسلامی در این مسائل، دعوت را پذیرفتند و توسط وزارت امور خارجه اعلام گردید.
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