اردکان شهر بدون مانع کشور معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیلی، صبح شنبه در نشست مناسب سازی محیط و اماکن شهری اردکان اظهار داشت: با توجه به اینکه موضوع مناسب سازی تا ۱۰ سال قبل در کشور ما امری غریبی بوده با این حال در همین چند سال اخیر اقدامات خوبی در راستای مناسب سازی در این شهرستان صورت گرفته است به طوری که می توان گفت درصد بالایی از معابر مناسب سازی شده است.

وی بیان کرد: اردکان با تامین زیرساخت ها در راستای مناسب سازی با تامین مسکن مناسب حمل و نقل در دسترس مناسب سازی معابر و اماکن شهری دسترسی آسان به وسایل ارتباطی و… موفق شد شهری بدون مانع در استان و کشور شناخته شود.

معاون فرماندار اردکان با بیان اینکه شهرداری‌ها در تحقق مناسب سازی نقش به سزایی دارند، تصریح کرد: شهرداری اردکان برای رفت و آمد و آسایش افراد جامعه هدف در زمینه مناسب سازی اقدامات موثری از جمله تعبیه و تجهیز معابر مناسب، تجهیز و نصب چراغ ها و علائم راهنمایی انجام داده است.

اسماعیلی با اشاره به اینکه مناسب سازی معابر الفبا و لازمه حضور معلولان در جامعه است، افزود: اولین امکانی که برای معلولان می‌تواند فراهم کرد، زمینه سازی برای حضور در جامعه است.

وی بیان کرد: معلولان به عنوان بخشی از جمعیت کشور باید از حقوق شهروندی برخوردار باشند و در راستای اجرای حقوق شهروندی و گسترش عدالت اجتماعی برای آحاد جامعه تمام ادارات موظفند اقدامات لازم در زمینه مناسب سازی را انجام دهند.

معاون فرماندار اردکان اظهار داشت: در کشورهای توسعه یافته یکی از عواملی که در مقوله مناسب سازی باعث پیشرفت کارها می شود بحث مطالبه گری توسط خود معلولان و تشکل های مرتبط هست که باید به جد پیگیر این مسائل باشند.

اسماعیلی افزود: مناسب سازی فضای عمومی به رسمیت شناختن حقوق معلولان است و نقش مهمی در آسایش، توانمندسازی و بهره گیری از تمام امکانات دارد و باید با مناسب سازی معابر و اماکن عمومی باعث ایجاد فرصت‌های برابر برای همه شویم و امکان استفاده همه اقشار جامعه را فراهم کنیم.

وی گفت: تلاش برای بهبود و ارتقای همه جانبه در راستای مناسب سازی معابر عمومی برای افراد دارای معلولیت با جدیت و قدرت تمام توسط اداره بهزیستی دنبال شود لذا تمامی ادارات و موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی تولید و احداث ساختمان‌ها اماکن و معابر عمومی به نحوی عمل نمایند تا امکان دسترسی و بهره مندی از انها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود.