به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، توانمندی‌های صادراتی تولیدکنندگان نوشت افزار در حوزه‌های مختلف قابل بحث و بررسی است. در این مطلب به توانمندی‌های یکی از تولیدکنندگان نوشت افزار کشور می‌پردازیم که علاوه بر فعالیت در حوزه نوشت افزار، در حوزه تجهیزات آموزشی و دانشگاهی نیز فعالیت خوبی دارد.

اقتصاد کشور که سال‌ها براساس واردات کالاهای مصرفی می‌چرخید، در سال‌های اخیر با نگاهی نو مواجه شد و تلاش تولیدکنندگان عرصه‌های مختلف، اثبات نمود که می‌توان کالای ایرانی و با کیفیت تولید کرد که توان رقابت با محصولات خارجی را داشته باشد. تولیدکنندگان نوشت افزار براساس نیاز و خواست بازار داخلی خطوط تولید خود را توسعه داده و با افزایش اقلام تولیدی خود زمینه را برای کاهش واردات فراهم کردند.

به عنوان نمونه می‌توان از تلاش‌های کارخانه شیدکو در تولید تابلو وایت برد های با کیفیت اشاره کرد که با تولید مکانیزه و راه اندازی خط تولید مدرن وایت برد موفق شد علاوه بر تامین بخش عظیمی از نیاز داخل، زمینه صادرات این محصول را به کشورهای همسایه فراهم نماید.

کیفیت بالا، طراحی زیبا، بسته بندی عالی و قیمت مناسب محصولات تولیدی شیدکو را برای کشورهای همسایه جذاب کرد به طوریکه کشورهای عراق، عمان، افغانستان، ترکمنستان و ارمنستان مشتریان پایدار نوشت افزار ایرانی شده اند.

در سال‌های اخیر با سیاستگذاری‌های انجام شده، افزایش تعرفه واردات لوازم التحریر و نوشت افزار از تولیدکنندگان داخلی حمایت شد و از سویی دیگر مردم نیز اقبال خوبی به لوازم التحریر ایرانی نشان دادند. اقبال عمومی و سیاست‌های اقتصادی جدید، تولیدکنندگان را برآن داشت تا با سرمایه گذاری‌های جدید در این صنعت، ضمن افزایش تنوع و کیفیت، توان تولیدی خود را افزایش داده و در برخی کالاها زمینه صادرات را نیز فراهم کنند. اگرچه نیاز کشور بیش از توان تولیدکنندگان داخلی است اما افزایش نرخ ارز علیرغم بوجود آوردن مشکلاتی برای تولیدکنندگانی که نیازمند واردات مواد اولیه بودند، دریچه‌های صادراتی را به روی نوشت افزار و لوازم التحریر گشود.

تمرکز بر تامین لوازم التحریر و نوشت افزار مورد نیاز کشور، شیدکو را به سمت تولید ملی ماژیک وایت برد سوق داد و پس از چند سال تحقیق، سفرهای خارجی، نمونه سازی، تحقیقات بازار و گفتگو با اساتید و معلمین عزیز کشور، شیدکو موفق شد ماژیک ایرانی با کیفیتی را تولید و عرضه کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از افزایش قیمت لوازم التحریر با همکاری سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، صادرات برخی اقلام نوشت افزار و لوازم التحریر را ممنوع اعلام کرد تا تولیدکنندگان تمام هم و غم خود را بر تامین نیاز داخل قرار داده و فقط در صورت مازاد بر نیاز داخل، کالاهی خود را صادر کنند.

صادرات نوشت افزار زمینه ساز صادرات دیگر محصولات نیز می‌شود و به دلیل بالابودن کیفیت و البته قیمت مناسب، تولیدکنندگان در توسعه خطوط تولید خود انگیزه بیشتری پیدا کرده اند.

کارخانه‌هایی مانند شیدکو که علاوه بر نوشت افزار، محصولات دیگری مانند صندلی‌های دانشجویی، تابلوهای اعلانات، تخته‌های گرین برد (تخته گچی) میز و صندلی دانش آموزشی، صندلی‌های دسته دار امتحانی و صندلی تاشو را تولید می‌کنند، با بازارهای هدف مشابه و مکمل روبرو هستند.

وقتی در کشورهای همسایه یک مدرسه یا دانشگاه ساخته می‌شود به این معناست که نیاز به دفتر، مداد، خودکار و … برای دانش آموز و دانشجو وجود دارد، آن مرکز آموزشی به صندلی دانشجویی، به تابلو اعلانات و به کالاهی دیگر هم نیاز دارد. برای سلف سرویس‌ها و غداخوری هایش به میز و صندلی رستورانی ثابت و تاشو نیاز دارد.

به نظر می‌رسد اگر تولید کنندگان نوشت افزار و لوازم التحریر کشور که در حوزه تولید مداد، پاک کن، دفتر، خودکار، وایت برد، ماژیک وایت برد، کیف، جامدادی و … فعالیت دارند، نگاهشان علاوه بر تامین نیاز داخلی به سوی صادرات نیز معطوف شود ضمن اشتغالزایی، صادرات غیر نفتی کشور را نیز افزایش داده و اقتصاد پویا را رقم خواهند زد.

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