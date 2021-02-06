کشف تبانی ۲۳ میلیارد ریالی در یک طرح پیمانکاری دولتی در رشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار عزیزالله ملکی در این باره اظهار کرد: کارآگاهان مبارزه با جرایم پلیس امنیت اقتصادی استان در پی دریافت گزارشات مردمی مبنی بر تبانی در تنظیم قرارداد اجرای یک پروژه پیمانکاری در شهرستان رشت، رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی با بیان اینکه پس از هماهنگی قضائی و تشکیل پرونده، با بررسی‌های صورت گرفته بر روی اسناد این قرارداد صحت موضوع برای پلیس محرز شد، افزود: با تحقیقات کارآگاهان تحت نظارت مرجع قضائی مشخص شد که مسئول و متصدیان مربوطه با عدم استعلام بها و برگزاری مناقصه و تشریفات قانونی در اجرای صحیح پروژه، موجب ضرر مالی ۲۳ میلیارد و ۴۷۶ میلیون ریالی در اجرای یک پروژه دولتی شده‌اند.

فرمانده انتظامی استان گیلان با اشاره به دستگیری سه متهم ۴۰، ۴۱ و ۴۳ ساله در خصوص این پرونده بیان کرد: متهمان به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شدند.

وی با تاکید بر عزم راسخ پلیس و دستگاه قضائی در مبارزه با جرایم اقتصادی از مردم خواست، در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.