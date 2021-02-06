کادر درمان بخش کرونا در اولویت دریافت واکسن/محدودیت تردد برقرارشد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فاضل بعدازظهر شنبه در جلسه ستاد استانی مقابله و پیشگیری از کرونا اظهارکرد: در حال حاضر ۳۸۶ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند که از این تعداد، ۷۵ بیمار در بخش مراقبت های ویژه و ۲۲ بیمار به دستگاه ونتیلاتور متصل هستند.

وی افزود: در حال حاضر شهرستان های مراوه تپه، گالیکش و گمیشان در وضعیت آبی، گنبدکاووس، مینودشت، علی آبادکتول، گرگان، آق قلا و آزادشهر، کلاله، رامیان و بندرترکمن در وضعیت زرد، بندرگز و کردکوی در وضعیت نارنجی هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: میزان بستری ها در گلستان شیب نزولی خفیف دارد اما سرعت آن مانند پیک های گذشته نیست.

طبق گفته فاضل طی ۲۴ ساعت گذشته، سه گلستانی بر اثر ابتلا به کرونا، جان خود را از دست دادند.

وی افزود: محدودیت های تردد در استان های شمالی از امروز ابلاغ شده و تا آخر هفته برقرار است.

فاضل گفت: ۲۰ هزار واحد واکسن وارد کشور شده که از ما خواستند اسامی کادر درمان و پرستاران بخش ویژه کرونا را به وزارت بهداشت اعلام کنیم و این افراد در اولویت دریافت واکسن هستند.

فاضل تصریح کرد: کل بهبودیافتگان تا به امروز ۱۹ هزار و ۷۴۱ مورد بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان تاکید کرد: امیدواریم با رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی مردم دردسرهای اسفندماه تکرار نشود.