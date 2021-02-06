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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۵۳

تقدیم روز هفتم «تئاتر فجر» به شهید مهرداد حیدری

تقدیم روز هفتم «تئاتر فجر» به شهید مهرداد حیدری

هفتمین روز از سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به شهید مهرداد حیدری از شهدای مدافع سلامت تقدیم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، در راستای تقدیر و تکریم شهدای مدافع سلامت و کادر درمان و پزشکی کشور در جریان مبارزه با بیماری کرونا، روز هفتم از اجراهای سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به شهید مهرداد حیدری از شهدای مدافع سلامت تقدیم شد.

شهید مهرداد حیدری متخصص و جراح مغز و اعصاب و پدر ۲ فرزند ۴ و ۱۲ ساله بود که بر اثر ابتلا به کرونا در جریان خدمت به هم‌نوعان خود آذر ماه امسال جان خود را فدا کرد. وی در هنگام شهادت ۴۳ سال داشت.

سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حسین مسافر آستانه تا ۲۰ بهمن در حال برگزاری است. نشانی سایت این رویداد www.fitf.ir است.

کد مطلب 5140211
آروین موذن زاده

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