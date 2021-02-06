افزایش موارد بستری کرونایی زنگ خطری برای استان بوشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کشمیری صبح شنبه در نشست ستاد مقابله با کرونا استان بوشهر اظهار داشت: با افزایش آمار بستری‌ها در شهرستان بوشهر، این شهرستان از وضعیت آبی خارج‌شده و به رنگ زرد و در مرحله هشدار قرارگرفته است.

وی با بیان آخرین آمار مبتلایان و فوتی‌های ناشی از بیماری کرونا در استان بوشهر افزود: در هفته گذشته شاهد یک رشد تقریباً نسبی در میزان بیماران قطعی کرونایی در استان بوشهر بوده‌ایم و این نشان از یک زنگ خطر است که باید تمام تلاش خود را بکار ببندیم تا وارد پیک مجدد این بیماری نشویم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: بعد از یک افت بسیار خوبی که در میزان بستری داشتیم و دو تا سه هفته‌ای که روند ثابتی را شاهد بودیم، اکنون آغاز یک روند صعودی را ملاحظه می‌کنیم.

نزولی بودن فوت کرونایی در استان بوشهر

دبیر ستاد مقابله با کرونا استان بوشهر بابیان اینکه در ۱۵ روز اخیر ۹ روز بدون مرگ داشتیم افزود: خوشبختانه روند مرگ در استان بوشهر در دو تا سه ماه اخیر نزولی بوده و همین روند در حال ادامه است که روندی قابل‌قبول بوده و در این مدت جز استان‌هایی بودیم که کمترین میزان مرگ نسبت به جمعیتمان را داشتیم.

کشمیری تصریح کرد: هم‌اکنون تعداد تست‌های انجام‌گرفته در سطح استان و از افراد مختلف را افزایش داده‌ایم که روند خیلی حادی را ملاحظه نمی‌کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در مورد آمار مبتلایان به کرونا در استان بوشهر افزود: متأسفانه شاهد ثابت بودن روند مبتلایان ناشی از این بیماری در استان هستیم که از بین مواردی که نمونه‌گیری کرده‌ایم موارد مثبت بستری‌شده افزایش‌یافته است که زنگ خطری برای استان است.

دبیر ستاد مقابله با کرونا استان بوشهر با بیان افزایش نسبی آمار بستری و مرگ در ۱۰۰ هزار نفر در استان بیان کرد: شهرستان بوشهر در ۲ هفته اخیر شاهد افزایش نسبی موارد بستری است که همین علت باعث شد که این هفته شهرستان بوشهر از وضعیت آبی خارج‌شده و وارد وضعیت زرد شود.

وضعیت شهرستان‌های مختلف استان بوشهر

کشمیری در مورد وضعیت زرد شهرستان تنگستان افزود: علیرغم اینکه در هفته‌های گذشته در بعضی موارد شاهد افزایش نسبی در شهرستان تنگستان داشتیم ولی فعلاً در وضعیت بهتری است که در دست کنترل است و افزایش چشمگیری نداشته‌ایم.

دبیر ستاد مقابله با کرونا استان بوشهر افزود: شهرستان دشتی علیرغم اینکه هفته گذشته وارد مرحله زرد شده بود ولی خوشبختانه اکنون وارد مرحله آبی شده و روند افزایشی متوقف‌شده است.

وی در خصوص شهرستان عسلویه گفت: به علت فصل مناسب و حضور مسافران در این شهرستان شاهد افزایش آمار بوده‌ایم که می‌تواند زنگ خطری باشد که اگر همچنان این روند افزایشی ادامه پیدا کند می‌تواند باعث تغییر رنگ این شهرستان شود

کشمیری در خصوص شهرستان گناوه نیز اظهار کرد: به علت وجود بازار و با افزایش حجم مسافران وارد شده به این شهرستان در روزهای تعطیل و غیر تعطیل احتمال افزایش موارد مثبت نیز وجود دارد.

موج جدید بیماری کرونا در استان بوشهر

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز با بیان افزایش موارد فوتی در هفته اخیر اظهار کرد: از افزایش یک‌درصدی در چند هفته اخیر به افزایش ۴۰ درصدی در هفته قبل رسیده‌ایم که نشان‌دهنده این است که اکنون در موج جدید بیماری هستیم و در بازه صعودی هستیم که باید این شرایط را کنترل کنیم.

عبدالمحمد خواجه‌ییان ضمن خواستار اعلام محدودیت‌ها گفت: برای کنترل این شرایط خواستار محدودیت ساعت کاری صنوف و همچنین محدودیت تردد در استان هستیم تا بتوانیم شرایط را کنترل کرده و از خیز بیماری جلوگیری کنیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: در طرح شهید سلیمانی که با همکاری بسیج، هلال‌احمر و فرمانداران است توانسته‌ایم کانون‌های جدید بیماری را پیدا کنیم که در شهرستان جم شاهد افزایش بیماری هستیم.