رفع مشکل آب آشامیدنی ۳۷ روستای شهرستان رزن

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا سلامتی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از دستاوردهای ما حضور حماسی مردم در انتخابات و مشارکت حماسی مردم در صحنههای مختلف مورد نیاز است.
وی با بیان اینکه رزن شرایط خوبی را در بین استان و کشور دارد، ادامه داد: برنامه دشمن فروپاشی از درون کشور در بوده است.
فرماندار رزن ادامه داد: یکی دیگر از جلوههای پشتوانه داشتن نظام این است که در شرایطی که حتی دارو را بر ما بستهاند، ولی مردمی که اعتقاد دارند به این راه و اعتقادشان کوتاه نیامده آمد.
وی با اشاره به اینکه مردم با هدایتهای حکیمانه رهبری انقلاب اسلامی دشمنان را در عرصه تحریم مغلوب کردهاند، ادامه داد: دشمن امروز متوجه شده با ملتی ایستاده روبهرو است.
سلامتی با بیان اینکه وظیفه ما مسئولان این است که قدر این نعمت مردم را بدانیم، افزود: در آغاز کار ما در شهرستان هشت واحد تعطیل بودند و زیرساختهای شهرک صنعتی چندان آماده برای رشد فضای صنعتی شهرستان نبود.
وی ادامه داد: برخی واحدها موافقت اصولی گرفته بودند، اما فعالیت نمیکردند، در حوزه کشاورزی با چالش مهم الگوی کشت پرمصرف مواجه بودیم.
فرماندار رزن با بیان اینکه مبارزه با چاههای غیرمجاز دومین چالش ما بود که منابع ما را با مشکل مواجه کرده بود، گفت: برای کنارگذر و کمربندی کار خاصی در زمان آغاز کار ما انجام نشده بود.
سلامتی با بیان اینکه ما باید در شهرستان ید واحده میشدیم تا به موفقیت برسیم، گفت: در بحث احیای واحدهای صنعتی شهرک صنعتی ۱۱ واحد تولیدی بهطور کامل احیا شده است و فقط سه عدد واحدهای در تملک بانک است.
وی از توسعه چند واحد خبر داد و افزود: در سر درود با چهار مجتمع آبرسانی و زیرپوشش قرار گرفتن ۳۷ روستا مشکل آب آشامیدنی روستاها رفع شد.
فرماندار رزن از بهسازی ۴۵ روستا، آسفالت ۲۶ کیلومتر راه روستایی و ساخت هفت مدرسه در دوره مدیریت خود در رزن خبر داد و افزود: در پروژه بزرگ خرس سفید شمال که با ۶۰ میلیون دلار و سرمایهگذار خارجی و اشتغالزایی ۳۰۰ نفر است نیز در آستانه انجام مراحل اجرایی قرار داریم.
نظر شما