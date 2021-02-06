مسیرهای راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن در کرمان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انجم شعاع پیش از ظهر شنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران بیان داشت از روزهای مهمی که در تاریخ انقلاب اسلامی وجود دارد، یوم‌الله ۲۲ بهمن است که مردم با خلق حماسه موفق به سرنگونی حکومت تا دندان مسلح دست نشانده آمریکا شدند.

وی افزود: هر ساله در یوم الله ۲۲ بهمن شاهد بزرگترین حضور مردم در صحنه هستیم و مردم ایران با حضور میلیونی خود در راهپیمایی حمایت و پشتیبانی خود از نظام اسلامی و ولایت فقیه را نشان می‌دهند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: طی ۴۲ سالی که از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد، مردم ما در همه حال قدردان این نظام، شهدا و ولایت بوده‌اند. حضور گسترده مردم در مراسم تشییع شهید سلیمانی؛ بعد از تشیع امام در سال ۶۸ در تاریخ بی نظیر بود.

انجم‌شعاع تصریح کرد: مسئولان باید قدردان مردم شریف ایران باشند که با وجود مشکلات در صحنه‌های مختلف حضور پیدا می‌کنند و از نظام جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند؛ همچنین باید قدردان خون‌هایی که در راه پیروزی و تداوم انقلاب ریخته شده، باشند و وظیفه خود را در قبال مردم و نظام به خوبی ایفا کنند و در زمینه حل مشکلات معیشتی مردم تلاش نمایند.

وی گفت: با توجه به شیوع کرونا امسال در ۲۲ بهمن امکان راهپیمایی طبق روال هر سال وجود ندارد اما مراسم این روز به صورت خودرویی در همه شهرستان‌ها و شهرها انجام می‌شود. در شب ۲۲ بهمن ماه نیز مراسم نور افشانی و بانک الله اکبر در همه شهرها برگزار خواهد شد.

انجم‌شعاع یادآور شد: مراسم خودرویی ۲۲ بهمن در کرمان از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح از میدان اول هفت باغ آغاز و تا کیلومتر ۱۵ این محور ادامه دارد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: خودروهای شرکت کننده در این مراسم باید حتماً نمادهایی از پرچم جمهوری اسلامی به همراه پوستر و تراکت داشته باشند تا مشخص شود مربوط به راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن است ضمن اینکه ما در ابتدای مسیر پوستر و تراکت توزیع خواهیم کرد.

وی ابراز داشت: در راستای بحث تزئین خودروها قرار است مسابقه‌ای برگزار کنیم و در آن از ۲۲ نفر که بهترین تزئین خودرو را انجام داده‌اند، جوایزی اهدا شود بنابراین علاقمندان به شرکت در مسابقه می‌توانند عکس‌های خودروهای خود را به شماره همراه ۰۹۳۵۷۹۰۵۶۸۱ ارسال کنند.

انجم‌شعاع گفت: خودروهایی که در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت می‌کنند خودروهای سبک هستند و خودروهای سنگین اجازه شرکت در راهپیمایی را ندارند؛ همچنین شرکت کنندگان باید با رعایت نظم انضباط و فاصله لازم با خودروی جلویی حرکت کنند و با نیروهای نظامی و انتظامی در طول مسیر هماهنگ باشد.

وی ادامه داد: از همه مردم درخواست می‌کنیم تا با حضور خود در این راهپیمایی حمایت و پشتیبانی خود را از نظام جمهوری اسلامی اعلام و با آرمان‌های امام و منویات مقام معظم رهبری تجدید میثاق کنند.