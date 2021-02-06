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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۰۵

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

آغاز عملیات مرمت پل تاریخی «قلعه حاتم» در شهرستان بروجرد

آغاز عملیات مرمت پل تاریخی «قلعه حاتم» در شهرستان بروجرد

بروجرد- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان از آغاز عملیات مرمت پل تاریخی «قلعه حاتم» شهرستان بروجرد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید امین قاسمی امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: عملیات مرمت پل قلعه حاتم در شهرستان بروجرد با اختصاص یک‌میلیارد ریال اعتبار آغاز شده و تا پایان اسفندماه سال‌جاری ادامه خواهد داشت.

وی، در شرح مرمت این پل تاریخی، افزود: عمده عملیات مرمت در این پروژه شامل مرمت بستر پل، مرمت نمای آجری، مرمت طاق، دوخت و دوز ترک‌های طاق پل است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با اشاره به اینکه این پل در نزدیکی روستای قلعه حاتم، بر روی رودخانه بنا شده است، بیان داشت: لرستان سرزمینی با بیش از ۱۰۰ پل تاریخی است و توجه به مرمت و احیای بناهای تاریخی موجب رونق گردشگری و در نهایت پیشرفت و رشد استان را رقم خواهد زد.

قاسمی، افزود: پل قلعه حاتم یکی از آثار تاریخی شهرستان بروجرد است و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۷۸ با شمارهٔ ثبت ۲۴۳۸ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

کد مطلب 5140236

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