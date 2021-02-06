اعتبارات عمرانی سنواتی میامی ۱۰۰ درصد تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر بعدازظهر شنبه در هفتمین روز دهه مبارک فجر در مراسم افتتاح هم‌زمان پروژه‌های عمرانی و اقتصادی میامی به میزبانی سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهر، ضمن بیان اینکه وجود اراضی خوب برای توسعه کشاورزی، زمینه خوبی برای دام‌پروری و موقعیت جغرافیایی، تنوع اقلیمی برای توسعه گردشگری از نقاط قوت شهرستان است، ابراز داشت: علاوه بر این موارد مذکور معادن خوبی دارد که با فرآوری و ایجاد ارزش‌افزوده ثروت بیشتری در شهرستان ایجاد می‌کند.

وی بابیان اینکه وجود مردم فعال و پرتلاش در این شهرستان دیگر شاخصه میامی است، افزود: در برخی روستاهای میامی بی‌کار نداریم به‌نحوی‌که تولیدات آن‌ها سهمی از بازار تهران را به خود اختصاص داده است و باید از این شیوه ایجاد اشتغال در مابقی روستاهای استان سمنان استفاده کرد.

میامی جزو ۳۱ شهرستان کمتر توسعه‌یافته کشور

استاندار سمنان بابیان اینکه میامی جزو ۳۱ شهرستان کمتر توسعه‌یافته کشور به شمار می‌رود و شاخص‌های توسعه‌یافتگی در آن ضعیف است، ابراز داشت: ایجاد توازن هدف دولت در این شهرستان‌ها است و در این خصوص ادعایی نداریم که به بالاترین شاخص‌ها برسانیم چراکه عقب‌ماندگی زیادی دارد و باید کمک کرد تا جبران شود.

آشناگر بابیان اینکه اولین گام برای رفع عقب‌ماندگی ایجاد ستاد توسعه برنامه‌ریزی شهرستان میامی در استانداری بود، در ادامه تصریح کرد: سند توسعه‌ای هر روستا نوشته‌شده و با توجه به ظرفیت‌هایی که وجود دارد برای آن اقدامات لازم انجام می‌شود.

وی بابیان اینکه برای هدایت گام‌های توسعه روبه‌جلو منابعی لازم است، افزود: منابع بانکی و تسهیلات برای ایجاد اشتغال این شهرستان منظور و سقف میامی را نبستیم از سویی هشت برنامه اولویت‌دار تدوین و بر اساس آن کمک‌هایی نیز انجام می‌شود و علاوه بر آن اعتبارات عمرانی سنواتی سهم شهرستان نیز با تخصیص ۱۰۰ درصد افزایش یافت.‌

اختصاص ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار به میامی

استاندار سمنان بابیان اینکه سال ۹۷ میزان اعتبارات دهه فجر برای این شهرستان ۴۰ میلیارد و سال گذشته ۵۸ میلیارد تومان بود، ابراز داشت: امسال با رقم چشمگیر به ۱۳۰ میلیارد تومان رسید که نشان می‌دهد برنامه‌های توسعه‌ای میامی به‌خوبی در حال انجام است.

آشناگر بابیان اینکه برای شهرستان میانی تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیار وجود دارد، در ادامه تصریح کرد: دیگر منابعی که می‌تواند به توسعه میامی کمک کند اعتبارات ملی است که انتظار می‌رود نماینده و دیگر مسئولان دستگاه‌های اجرایی این شهرستان برای جذب آن تلاش‌های بیشتری انجام دهند.

وی بابیان اینکه برخی دستگاه‌ها و بنیادها می‌توانند محرک حرکت در این شهرستان باشند، افزود: یکی از چالش‌های موجود در این شهرستان توزیع اعتبارات عمرانی است که با توجه به جمعیت به آن تعلق می‌گیرد اما پراکندگی روستاها مشکلی که زمینه ایجاد پروژه‌های کلان نظیر لوله‌کشی گاز و آب‌رسانی را نمی‌دهد.

تخصیص ۸.۵ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل بیمارستان میامی

استاندار سمنان بابیان اینکه هر چه منابع افزایش یابد زمینه ایجاد طرح‌های بیشتری فراهم می‌شود، ابراز داشت: دستگاه‌های اجرایی توان لازم برای جذب اعتبارات رادارند لذا نمی‌پذیریم ریالی از استان بخواهد برگردد که رئیس سازمان برنامه بودجه استان این مورد را به جد پیگیری می‌کند.

آشناگر بابیان اینکه امسال ۸.۵ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل بیمارستان میامی تخصیص یافت که باید تجهیزات آن نیز تأمین شود، تصریح کرد: به منظور ایجاد المان و حسینیه شهدای گمنام در تفرجگاه سه چنار جنوب شهر میامی اعتباری در سال آینده پیش‌بینی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه اولویت واگذاری اموال مازاد دولت در سطح استان با اهالی همان منطقه است، افزود: در ارتباط با ایجاد بازارچه در مجاورت جاده و در خارج از شهر می‌توانیم با احداث جاده دسترسی و نیز با رایزنی‌های لازم این مهم را به انجام رسانیم.