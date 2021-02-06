آرش بهارونداحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرار گرفتن استان البرز در وضعیت هشدار هواشناسی سطح نارنجی اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی حاکی از آن است که با تقویت بیش از پیش سامانه ناپایدار شاهد تشدید فعالیت سامانه بارشی در منطقه البرز مرکزی خواهیم بود.

وی ادامه داد: به موجب آن از امروز شنبه تا فردا شب یکشنبه آب‌گرفتگی معابر شهری و سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها به ویژه حوضه آبریز رودخانه کردان و کرج، ریزش سنگ و سقوط بهمن در جاده‌های کوهستانی مورد انتظار است.

ارتفات البرز سپیدپوش می‌شود

مدیرکل هواشناسی البرز با بیان اینکه آسمان امروز البرز ابری و مه‌آلود همراه با رگبار متناوب باران و رعد و برق و در ارتفاعات کولاک برف است و هوا نیز سالم می‌ماند، تصریح کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۱۲ درجه سانتی‌گراد و کمترین دمای هوا ۷ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۱۵ متر بر ثانیه است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌های هواشناسی، فردا آسمان البرز ابری و مه‌آلود همراه با رگبار و رعد و برق و در ارتفاعات کولاک برف است و از شب با کاهش ابر مواجه می‌شویم، هوا نیز سالم خواهد بود.

بهارونداحمدی در پایان به پیش‌بینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۳ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما ۱۴ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۵ متر بر ثانیه است.