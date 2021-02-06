سفر به شیراز ممنوع شد/ ۵۰۰ هزار تومان جریمه خودروهای غیر بومی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا قاسم پور در خصوص آخرین وضعیت تردد در شهر شیراز و استان فارس، گفت: بر اساس آخرین بررسی‌های به عمل آمده در حال حاضر از ٣۶ شهرستان استان وضعیت ١۶ شهرستان زرد و ٢٠ شهرستان از جمله شیراز آبی است، اما به هم استانی‌ها هشدار می‌دهیم که با توجه به تغییر وضعیت رنگ‌ها به دلیل کاهش یا افزایش مبتلایان مردم بیش از گذشته مراقبت جدی تری داشته باشند.

وی تصریح کرد: علاوه بر جلوگیری از ورود خودروهای غیر بومی به شهرهای اعلام شده، رانندگانی که به این مصوبه توجه نکنند مبلغ ۵۰۰ هزار تومان جریمه خواهند شد.

معاون استاندار فارس در خصوص وضعیت تردد خودروها تصریح کرد: در حال حاضر یک ساعت از زمان منع تردد شبانه که در همه مراکز شهرستان‌های استان برقرار است کاسته شده و بر اساس تصمیم گیری جدید ساعت تردد شبانه از ساعت ٢١ تا ٣ بامداد تعیین شده که درصورت تخلف خودروهایی که جز این ساعات در شهر تردد کنند مشمول جریمه ٢٠٠ هزار تومانی خواهند شد.

وی با اشاره به نزدیک شدن به نوروز و شلوغی‌های این ایام به ویژه سفرهای نوروزی، گفت: با توجه به نزدیک شدن به نوروز و در نتیجه شلوغی خیابان‌ها به دلیل خریدهای نوروز از مردم تقاضا می‌شود حتی المقدور از آمدن به مراکز شلوغ خودداری کنند.

جانشین ستاد استانی مقابله با کرونا فارس گفت: اصناف مکلف به رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی هستند و سازمان صمت هم متولی رصد این موارد است و از این پس نظارت دقیق‌تری بر روی فعالیت این اماکن می‌شود و شهرداری نیز مکلف شده بازارهای روز را ساماندهی و نظارت کند.

قاسم پور با اشاره به ادامه ممنوعیت ورود و خروج از شهرهای نارنجی و قرمز و کنترل هوشمند سفرهای نوروزی گفت: توصیه می‌شود اگر کسی قصد سفر به شیراز را دارد در وهله اول اصلاً به شیراز سفر نکند و اگر هم بیایند یا باید در خانه اقوام و خویشان خود باشند که البته برای مهمان و میزبان هر دو خطر انتقال ویروس را دارد و یا اینکه باید به هتل و مراکز اقامتی بروند که هزینه بالایی دارد.

جانشین استاندار فارس در ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا با اشاره به اینکه بر اساس مصوبات ستاد ملی کسانی که در ایام نوروز سفر می‌کنند موظف هستند پیش از سفر محل اسکان خود را مشخص کنند، تأکید کرد: با توجه به اینکه نوروز قبل کسی اجازه سفر کردن نداشت امسال قرار است با اعمال محدودیت‌ها اجازه سفر داده شود، اما کسانی که می‌خواهند نوروز به سفر بروند باید توجه داشته باشند که در این ایام اجازه اقامت در فضاهای غیر رسمی داده نمی‌شود و زدن چادر در پارک‌ها و بوستان‌ها ممنوع است.

قاسم پور گفت: کمپ‌های اقامتی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها راه اندازی نخواهد شد و مدارس در اختیار مسافران قرار نمی‌گیرد، خانه‌های مسافر غیر مجاز نیز با همکاری اداره کل گردشگری و دستگاه قضائی و نیروی انتظامی پلمپ و تعطیل می‌شود.

وی با اشاره به ممنوعیت مطلق سفر برای افراد مبتلا به کرونا گفت: در صورت مشخص شدن موضوع با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد، محدودیت‌های سفر به شهرهای مسافر پذیر با رنگ بندی زرد، به زودی مصوب و ابلاغ می‌شود و نیروی انتظامی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خودروهای مربوط به افراد دارای تست مثبت را شناسایی کرده و اعمال محدودیت انجام می‌شود البته به طور کل سفر به شهرهای نارنجی و قرمز بر اساس مصوبه قبلی ستاد ملی کرونا هنوز ممنوع است.

جانشین ستاد استانی مقابله با کرونا فارس گفت: امروز بزرگ‌ترین نگرانی ما القای عادی شدن وضعیت و رعایت نکردن شیوه نامه‌ها به دلیل لغو برخی محدودیت‌ها است مردم باید هوشیار باشند که کرونا هنوز از بین نرفته و تنها راه گذر از این وضعیت در حال حاضر نیز ادامه رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی است.