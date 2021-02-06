کاهش صادرات نفت باعث کاهش منابع درآمد ارزی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری ظهر امروز در مراسم آغاز عملیات اجرایی پتروشیمی چهارم استان، صنعت پتروشیمی کشور را از مهمترین پیشران‌ها برای توسعه اقتصادی کشور دانست و اظهار کرد: هر کشوری برای توسعه احتیاج به صنایع پیشران داشته که این صنایع می‌تواند نقش لوکوموتیو را برای صنعت آن کشور ایفا کند.

وی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی کشور می‌تواند به تنهایی صنایع پایین دستی بسیاری را فعال کند، افزود: در دولت‌های گذشته و این دولت اقدامات وسیعی در این خصوص صورت گرفته است، به طوری که افزایش ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور به نقطه‌ای رسیده که در سال ۱۴۰۰ این ظرفیت به ۱۰۰ میلیون تن و به ارزش بیش از ۲۵ میلیارد دلار خواهد رسید.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه در دوران جنگ اقتصادی که آمریکا علیه کشور ما با هدف از برپایی درآوردن جمهوری اسلامی و از هم پاشیدن اقتصاد کشور راه انداخته است، گفت: ما توانستیم با تکیه بر برخی رشته‌های صنعت از جمله صنعت پتروشیمی با سربلندی از تمام مشکلات عبور کنیم.

جهانگیری ادامه داد: کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا گمان می‌کردند نقطه حیاتی منابع کشور، صنعت نفت است که با فروش نفت خام منابع ارزی وارد کشور می‌شود.

وی گفت: آمریکایی‌ها گمان می‌کردند که شاهرگ حیاتی ایران نفت است و با تحریم نفت قصد داشتند که صادرات نفت کشور را به صفر برسانند، اما هیچ وقت موفق به این کار نشدند.

جهانگیری به کاهش صادرات نفت طی سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود: طی این سه سال بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار منابع درآمدی ارزی از راه صادرات نفت را از دست داده‌ایم که اگر این منابع را در اختیار داشتیم حتماً وضعیت امروز کشور در شرایط بهتری بود.

وی تاکید کرد: صنعت پتروشیمی با صادرات مواد پتروشیمی به خارج از کشور یکی از صنایعی بود که در زمان نیاز کشور به ارز برای فعال نگه داشتن چرخ اقتصادی و تأمین نیازهای اساسی در شرایط تحریم به کمک کشور آمد.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه باید صنایع پتروشیمی و مدیران این صنایع را قدر دانست، گفت: خوشبختانه طرح‌های توسعه پتروشیمی کشور یکی بعد از دیگری در حال اجرا است و مهمترین این طرح‌ها، افتتاح پتروشیمی چهارم اسلام آباد غرب در ایام الله دهه مبارکه فجر است.

جهانگیری به وابستگی کشور پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به کشورهای خارجی اشاره و بیان کرد: امروز در مهمترین و پیچیده‌ترین صنایع مانند پتروشیمی با افتخار اعلام می‌کنیم که دانش فنی این کار که تا پیش از این در انحصار تعداد کمی از کشورها بود، بومی است.

جهانگیری گفت: پروژه پتروشیمی چهارم اسلام آباد غرب با سرمایه گذاری ۵۴۵ میلیون دلاری از مرحله دانش و مدیریت پروژه تا مرحله تجهیز توسط فرزندان این کشور انجام خواهد شد و این نشان کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی با تاکید بر اینکه باید صنایع پایین دستی صنایع پتروشیمی نیز ساخته شود، افزود: کرمانشاه از مهمترین استان‌های کشور است که استعدادهای طبیعی فراوانی داشته و با تکیه بر این استعدادها می‌تواند دغدغه‌ای به نام بیکاری را رفع کند.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه آمار بیکاری در کرمانشاه بالا است، تصریح کرد: سرمایه گذاری بر روی پروژه پتروشیمی چهارم اسلام آباد غرب از منابع داخلی وزارت نفت انجام و بخش خصوصی باید برای ایجاد صنایع دستی در استان وارد عمل شود.