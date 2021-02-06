گوگل جمع آوری اطلاعات از کاربران را محدود می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، گوگل مشغول بررسی قابلیتی مشابه ویژگی ضد ردیابی اپل برای کاربران خود است. این اقدام نشان می‌دهد شرکت فناوری مذکور آرام آرام سعی دارد حریم شخصی کاربران را رعایت کند.

گوگل مشغول مذاکرات داخل شرکتی است تا به نحوی فرایند جمع آوری اطلاعات و ردیابی از طریق اپلیکیشن‌ها را در دستگاه‌های اندروید محدود کند. این قابلیت هرچند به اندازه ویژگی اپل سختگیرانه نیست.

هم اکنون این شرکت سعی دارد تا میان تقاضای روزافزون برای حفظ حریم خصوصی کاربران و نیازهای مالی توسعه دهندگان برنامه و تبلیغ کنندگان توازنی برقرار کند.

به نوشته وب سایت «گوگل ۹ تا ۵» و یژگی جدید اپل تمام اپلیکیشن‌ها را مجبور می‌کند درباره اشتراک گذاری اطلاعات کاربران با شرکت‌های طرف سوم اجازه بگیرند. البته تا قبل از اجرای آپدیت، اپ ها می‌توانند به دلخواه خود از اطلاعات کاربران استفاده کنند و آنها را به تبلیغ کنندگان بفروشند. این آپدیت در بهار عرضه می‌شود و در نتیجه آن احتمالاً کاربران با تبلیغات شخصی سازی شده کمتری روبرو می‌شوند.

البته به نظر می‌رسد گوگل برای اجرای ویژگی مشابه با چالش‌هایی روبرو است زیرا باید کسب و کار تبلیغات گوگل را نیز پوشش دهد. در نتیجه قوانین ردیابی اپ ها در گوگل آسان گیرانه تر خواهد بود.

در همین راستا گوگل مشغول بررسی روشی است تا افراد را در گروه‌های تبلیغاتی ترکیب کند. این روند به شرکت اجازه می‌دهد تا به جای افراد، گروه‌ها را در نظر بگیرد که احتمالاً درباره اپ های اندروید نیز به کار می‌رود.