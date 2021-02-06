برگزاری جشنواره تولید محتوای چند رسانه ای با عنوان «ایران من»

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی پور یوسفی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، اظهار کرد: جشنواره تولید محتوای چند رسانه‌ای به مناسبت ایام الله دهه فجر با عنوان «ایران من» برگزار می‌شود.

وی با اشاره به آغاز فراخوان ارسال آثار تولیدی در این زمینه، افزود: محوریت اصلی جشنواره تبیین و تبلیغ دستاوردهای انقلاب اسلامی در طول چهار دهه گذشته با استفاده از ابزارهای هنری است.

پور یوسفی در ادامه به تشکیل دبیرخانه برگزاری جشنواره با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی عضو کمیته فضای مجازی اشاره کرد و گفت: علاقه مندان به شرکت در این جشنواره تا چایان بهمن ماه برای ارسال آثار فرصت دارند.

وی اضافه کرد: این جشنواره با هدف گرامیداشت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در بستر فضای مجازی و انتشار هرچه بهتر آثار تولیدی هنرمندان گیلانی برنامه ریزی و اجرا می‌شود.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی گیلان در ادامه عناوین برگزاری این جشنواره اشاره و انقلاب اسلامی، جوان ایرانی، امید و خودباوری، دستاوردهای انقلاب، پیشرفت علمی، انقلاب اسلامی، مجاهدت انقلابی، کرامت انسانی، ایثار و شهادت طلبی، انقلاب اسلامی بیانیه گام دوم، امت ولایی، تمدن نوین اسلامی، انقلاب عدالت اجتماعی، اقتصاد مقاومتی، جهش تولید، انقلاب اسلامی، مکتب سلیمانی، جبهه مقاومت، استکبار ستیزی، انقلاب اسلامی، بسیج فداکار، خدمت مومنانه، مدافعان سلامت از مهم‌ترین عناوین و محورهای این جشنواره اعلام کرد.

پوریوسفی ادامه داد: علاقه مندان به شرکت در این جشنواره می‌توانند آثار خود را در قالب اینفوگرافی، نماهنگ، موشن گرافی، پادکست، عکس نوشته، نقاشی (ویژه کودکان)، یادداشت تحلیلی (در مورد مبانی انقلاب / دستاوردهای انقلاب در گیلان و…)، گزارش نویسی، طراحی پوستر، سرود، فیلم کوتاه و مستند تهیه و به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.