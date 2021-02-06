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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۴۰

مزایده ملک پدر شهیدان باقری لغو شد

مزایده ملک پدر شهیدان باقری لغو شد

در پی تظلم خواهی خانواده معزز شهیدان باقری، مزایده ملک پدر شهیدان باقری در ازنا لغو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تظلم خواهی خانواده معزز شهیدان باقری به ریاست قوه قضائیه در خصوص مزایده ملک متعلق به پدر معزز شهیدان در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ازنا و دستور ویژه ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر بررسی دقیق پرونده‌های اجرایی به منظور اعمال رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مزایده مذکور در تاریخ ۹۹/۱۱/۱۵ لغو گردید و اقدامات لازم جهت اعمال رأی وحدت رویه در حال انجام است.

شایان ذکر است با توجه به پیگیری‌های به عمل آمده در هفته جاری جلسه مشترک با حضور خانواده معزز شهیدان و بانک صادرات استان لرستان در خصوص پرونده‌های اجرایی مذکور در اداره کل ثبت اسناد و املاک لرستان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5140271

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