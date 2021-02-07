«میرسلیم» به عنوان نماینده مؤتلفه در شورای ائتلاف معرفی شد

حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان تصمیمات حزب موتلفه برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ اظهار کرد: ‬ حزب ‏موتلفه در هر دو شورا، ‬ یعنی شورای وحدت و شورای ائتلاف فعالیت دارد و برای یکی شدن این دو تلاش می‌کند تا بتوانیم ‏به یک وحدت نهایی برسیم.

وی در این راستا افزود: آقای بادامچیان در شورای وحدت، نماینده حزب هستند و ‏در شورای ائتلاف نیز آقای میرسلیم به عنوان نماینده حزب‬ موتلفه‬ در‬ شورای ائتلاف معرفی‬ شده‬ است.‏

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه، از برگزاری جلسات مرکزی شورای وحدت و ‏موتلفه به صورت مستمر‬ خبر داد و گفت: برای سازمان‌دهی بحث انتخابات در سطح ‏کشور درحال فعالیت هستیم و از تحلیل‌ها و شاخص‌گذاری‌هایی که در جلسات ‏مراکز استان‌ها تهیه می‌شود، استفاده می‌کنیم.‏

ترقی در خصوص تصمیم‌های صورت گرفته برای انتخابات شورای شهر خاطرنشان ‏کرد: طبق سیاست این دو شورا، اختیار به استان‌ها محول شده است تا به صورت ‏مستقل برای خویش تصمیم‌گیری کنند.‏