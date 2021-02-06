نویسنده نوجوان کتاب جنگ در برنامه «هشتادیا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیر روابط عمومی «هشتادیا»، برنامه تلویزیونی «هشتادیا» که تاکنون پنج قسمت از آن از شبکه سه پخش شده، سراغ موضوعات مختلفی نسبت به نوجوانان رفته است و هر بار با دعوت از یک نوجوان و خانواده وی چالش های این روزهای این نسل دهه هشتادی را بررسی می کند.

امروز ۱۸ بهمن در قسمت جدید این برنامه مجتبی صاحب زمانی از کاشمر مهمان برنامه است.

صاحب زمانی خبرنگاری نوجوان و ۱۶ ساله است و در این قسمت برادر بزرگتر وی که روحانی است نیز در برنامه حضور پیدا می کند.

این نوجوان که درباره یک شهید دانش آموز کتاب نوشته است در برنامه در موقعیتی قرار می گیرد که نظرش را نسبت به مفهوم جنگ بیان می کند.

هر قسمت از این برنامه چالشی جدید را طراحی می کند و از نوجوان مهمان برنامه درباره موضوع مورد نظر سوال پرسیده می شود در این برنامه هم با نگاهی به جنگ در دوره های زمانی مختلف درباره مفهوم این واژه در نظر نسل دهه هشتاد سوال می شود و اینکه تصویر ذهنی این نسل از جنگ چیست.

«هشتادیا» برنامه ای گفتگو محور مبتنی بر موقعیت است و هر گفتگو به عنوان بهانه ای برای راه اندازی چند اتفاق و چالش جلو می رود، در هر قسمت از برنامه یک دهه هشتادی به همراه خانواده خود مهمان این برنامه هستند.

این برنامه در مرکز بسیج صدا و سیما تولید شده و مجری طرح هم مرکز نوآوری رسانا شتاب دهنده سازمان صدا و سیما است که حمایت از تولیدات نوآورانه تلویزیون را به عهده دارند.

برنامه «هشتادیا» با تهیه کنندگی حسین شکیب راد و اجرا و طراحی صادق باطنی تا انتهای سال شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷ از شبکه سه سیما پخش می شود.