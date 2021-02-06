موج جدید کرونا در خوزستان آغاز شد/ ابتلای ۲ برابری کرونا در استان

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد ابول نژادیان ظهر امروز شنبه در خصوص آخرین وضعیت کرونایی استان خوزستان، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی افزایش چشمگیر در شمار بیماران بستری مبتلا به کرونا، گنجایش بیمارستان رازی اهواز تکمیل شد.

وی با تأکید بر اینکه از امروز بیمارستان‌های گلستان، سینا و امیرالمؤمنین شهرستان اهواز وارد چرخه بستری بیماران مبتلا به کرونا شدند، تصریح کرد: میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی به حد بسیار پایینی رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز افزود: روند بستری بیماران در برخی نقاط همچون شادگان بسیار نگران‌کننده است که امروز در ستاد ملی مقابله با کرونا هم به رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی در این شهرستان پرداخته شد.

ابول نژادیان با بیان اینکه موارد بستری و ابتلاء به کرونا در استان خوزستان نسبت به هفته گذشته دو برابر شده است، گفت: موج جدید کرونا در استان خوزستان شروع شده است و اگر همه هوشیاری نکنند، آتشی که بر خیمه افتاده است، خانواده‌ها را خواهد سوزاند.