هتل ایندیگو جبل اخضر سال ۲۰۲۲ در عمان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، «ایندیگو» یک هتل زنجیره‌ای متعلق به شرکت اینترکانتیننتال است و اولین هتل ایندیگوی منطقه، سال گذشته در شهر دبی ساخته شد و قرار است در سال ۲۰۲۲ اولین هتل ایندیگوی عمان ساخته شود.

این هتل قرار است در شهر «نزوی» ساخته شود و با مسقط دو ساعت و تا دبی شش ساعت فاصله خواهد داشت.

این هتل جدید ۱۷۶ اتاق خواهد داشت و امکانات بی نظیری مانند استخر شنا، دوچرخه سواری و پیاده روی کوهستانی، صخره نوردی، بازدید از قلعه نزوی و بازار را در خود جای داده است.

مدیر بخش خاورمیانه، هند و آفریقای شرکت اینترکانتیننتال گفت: عمان همیشه به مهمان نوازی شهرت داشته و قصد داریم یک هتل جدید در این کشور بسازیم.

این گزارش توسط رایزنی فرهنگی کشورمان در عمان تهیه و در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده شده است.