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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۵:۱۲

هتل ایندیگو جبل اخضر سال ۲۰۲۲ در عمان افتتاح می شود

هتل ایندیگو جبل اخضر سال ۲۰۲۲ در عمان افتتاح می شود

عمان اعلام کرد که در سال ۲۰۲۲ یک مجموعه هتل کاملاً جدید را در شهر تاریخی نزوی و در نزدیکی منطقه گردشگری جبل الاخضر راه اندازی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، «ایندیگو» یک هتل زنجیره‌ای متعلق به شرکت اینترکانتیننتال است و اولین هتل ایندیگوی منطقه، سال گذشته در شهر دبی ساخته شد و قرار است در سال ۲۰۲۲ اولین هتل ایندیگوی عمان ساخته شود.

این هتل قرار است در شهر «نزوی» ساخته شود و با مسقط دو ساعت و تا دبی شش ساعت فاصله خواهد داشت.

این هتل جدید ۱۷۶ اتاق خواهد داشت و امکانات بی نظیری مانند استخر شنا، دوچرخه سواری و پیاده روی کوهستانی، صخره نوردی، بازدید از قلعه نزوی و بازار را در خود جای داده است.

مدیر بخش خاورمیانه، هند و آفریقای شرکت اینترکانتیننتال گفت: عمان همیشه به مهمان نوازی شهرت داشته و قصد داریم یک هتل جدید در این کشور بسازیم.

این گزارش توسط رایزنی فرهنگی کشورمان در عمان تهیه و در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده شده است.

کد مطلب 5140290
فاطمه کریمی

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