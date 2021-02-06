بالغ بر هزار شرکت خلاق مجوز فعالیت گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کرمی امروز در نشست خبری که به صورت آنلاین در مخل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد گفت: از این تعداد، ۵۶۷ شرکت در حوزه کسب و کار دیجیتال، ۱۰۴ شرکت در زمینه صنایع دیداری_شنیداری، ۹۵ شرکت در حوزه گردشگری، ۱۰۴ شرکت در حوزه بازیچه سرگرمی، ۶۵ شرکت در حوزه طراحی و معماری، ۴۶ شرکت در حوزه گیاهان دارویی و… فعالیت میکنند.
مشاور معاون علمی و فناوری با اشاره به راه اندازی کارخانههای نوآوری گفت: این کارخانهها در حوزههای هوا فضا، بیوتکنولوژی، نانو تکنولوژی و سایر حوزهها راه اندازی شده اند که فعالیتهای خوبی در این زمینهها شده است.
کرمی با اشاره به راه اندازی خانههای خلاق افزود: پلتفرمی از سوی معاونت علمی و فناوری با عنوان خانههای خلاق طراحی و آغاز شده که زنجیره تولید در اکوسیستم تکمیل شود.
وی با تاکید بر اینکه خانههای خلاق ذیل بخش خصوصی ایجاد میشوند، ادامه داد: البته که در سیستان و بلوچستان این خانه نوآری راه اندازی شده و قرار است در چابهار، کاشان، اصفهان، قزوین، تهران، زنجان راه اندازی شود.
وی ادامه داد: این پلتفرم میتواند زنجیره تولید و اکوسیستم فعالیت صنایع نرم را در کشور توسعه دهد.
کرمی عنوان کرد: این خانههای خلاق، شتابدهنده ها و صندوقهای سرمایه گذاری تخصصی صنایع نرم هستند و در حال حاضر برای هر استان یک خانه خلاق در نظر گرفته شده است.
وی گفت: اگر بخش خصوصی توانایی راه اندازی این خانهها را در استانها داشته باشند، معاونت علمی آماده همکاری مشترک است.
مشاور معاون علمی و فناوری گفت: برای راه اندازی خانههای خلاق حتماً باید زیست بوم خلاق شکل منطقهای خود را پیدا کند، در این زمینه تفاهمهای خوبی با سازمانهای دولتی در حال انجام است و در حال مذاکره با سازمان میراث فرهنگی هستیم که از خانههای تاریخی برای استقرار این خانهها استفاده شود.
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