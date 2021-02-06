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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۳۵

مشاور معاون علمی رئیس جمهور:

بالغ بر هزار شرکت خلاق مجوز فعالیت گرفتند

بالغ بر هزار شرکت خلاق مجوز فعالیت گرفتند

مشاور معاون علمی و فناوری گفت: تا کنون بر اساس ارزیابی‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ۱۰۹۶ شرکت خلاق در کشور مجوز فعالیت دریافت کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کرمی امروز در نشست خبری که به صورت آنلاین در مخل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد گفت: از این تعداد، ۵۶۷ شرکت در حوزه کسب و کار دیجیتال، ۱۰۴ شرکت در زمینه صنایع دیداری_شنیداری، ۹۵ شرکت در حوزه گردشگری، ۱۰۴ شرکت در حوزه بازیچه سرگرمی، ۶۵ شرکت در حوزه طراحی و معماری، ۴۶ شرکت در حوزه گیاهان دارویی و… فعالیت می‌کنند.

مشاور معاون علمی و فناوری با اشاره به راه اندازی کارخانه‌های نوآوری گفت: این کارخانه‌ها در حوزه‌های هوا فضا، بیوتکنولوژی، نانو تکنولوژی و سایر حوزه‌ها راه اندازی شده اند که فعالیت‌های خوبی در این زمینه‌ها شده است.

کرمی با اشاره به راه اندازی خانه‌های خلاق افزود: پلتفرمی از سوی معاونت علمی و فناوری با عنوان خانه‌های خلاق طراحی و آغاز شده که زنجیره تولید در اکوسیستم تکمیل شود.

وی با تاکید بر اینکه خانه‌های خلاق ذیل بخش خصوصی ایجاد می‌شوند، ادامه داد: البته که در سیستان و بلوچستان این خانه نوآری راه اندازی شده و قرار است در چابهار، کاشان، اصفهان، قزوین، تهران، زنجان راه اندازی شود.

وی ادامه داد: این پلتفرم می‌تواند زنجیره تولید و اکوسیستم فعالیت صنایع نرم را در کشور توسعه دهد.

کرمی عنوان کرد: این خانه‌های خلاق، شتابدهنده ها و صندوق‌های سرمایه گذاری تخصصی صنایع نرم هستند و در حال حاضر برای هر استان یک خانه خلاق در نظر گرفته شده است.

وی گفت: اگر بخش خصوصی توانایی راه اندازی این خانه‌ها را در استان‌ها داشته باشند، معاونت علمی آماده همکاری مشترک است.

مشاور معاون علمی و فناوری گفت: برای راه اندازی خانه‌های خلاق حتماً باید زیست بوم خلاق شکل منطقه‌ای خود را پیدا کند، در این زمینه تفاهم‌های خوبی با سازمان‌های دولتی در حال انجام است و در حال مذاکره با سازمان میراث فرهنگی هستیم که از خانه‌های تاریخی برای استقرار این خانه‌ها استفاده شود.

کد مطلب 5140292

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