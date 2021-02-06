طرح ساماندهی و ارتقاء سطح داوران مسابقات قرآن کریم اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قره شیخلو در جلسه هم اندیشی با موضوع طرح ساماندهی و ارتقا سطح داوران مسابقات قرآن کریم که صبح شنبه در مشهد و به صورت ارتباط زنده تصویری برگزار شد گفت: اوقاف با بیش از چهار دهه برگزاری مسابقات باید بحث ساماندهی داوران به عنوان یکی از ارکان مهم این بخش در نظر می‌گرفت.

وی گفت: اگر چه در این مسیر قدم‌هایی برداشته شده و به سرانجام نرسیده لذا این را به صورت جدی در دستور کار گذاشتیم و با مشاوره‌های زیاد با افراد متخصص در نهایت به یک جمع بندی رسیدیم و آئین نامه‌ای تصویب شد.



قره شیخلو اظهار کرد: این طرح در حال سنجش است و بخشی از کل طرح ساماندهی شده است یعنی در کنار این سنجشی که آغاز شده و در یک بازه زمانی ۶ ماهه به پایان می‌رسد، ما آئین نامه‌های دیگری نیز فعال می‌کنیم که مجموعه این آئین نامه‌ها طرح ساماندهی را تشکیل می‌دهد.



رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور بیان کرد: همه طرح‌ها برای کامل شدن به زمان نیاز دارد و باید همه جوانب را برای آن در نظر بگیریم و در این شرایطی که هیچ قانون و ضابطه‌ای به این شکل وجود نداشته این دستاورد ۶۰ تا ۷۰ درصدی در گام اول، موفقیت خوبی محسوب می‌شود.



وی با اشاره به فواید آزمون برای داوران، گفت: اگر کسی در آزمون‌ها شرکت کرد و نمره نگرفت این موجب می‌شود که با نواقص خود آشنا شود و سعی در رفع نواقص خود می‌کند.



قره شیخلو اظهار کرد: با توجه به اینکه اطلاعات و سوابق ما در اوقاف کامل نبوده و ممکن است در تصمیم گیری و برخی از معافیت‌هایی که اعلام کردیم اشتباهی صورت گرفته باشد اگر مستنداتی داشته باشند اصلاح می‌کنیم.



وی از معافیت‌های برخی داوران از این آزمون گفت و افزود: تمام کسانی که در ۴۰ سال گذشته سابقه داوری در مسابقات کشوری و بین المللی دارند، با تصمیم کمیته منتخب از کل آزمون و یا بخشی از آزمون‌ها معاف می‌شوند.



رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: این آزمون موجب آشنایی داوران با نقایص داوری خود می‌شود و همین مسئله در نهایت موجب ارتقا جامعه داوری ما در کشور خواهد شد.

وی افزود: ما برای داوری علاوه بر دانش و مهارت، شرایط جسمی، شرایط سنی ۶۵ سال را تعیین کردیم.

