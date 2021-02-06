ثبت ۸۸ ابتلای جدید به کرونا و یک فوتی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت لرستان به لحاظ شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: در مجموع ۱۹۲ هزار و ۴۹۳ نمونه به آزمایشگاه‌ها ارسال شده است.

وی با بیان اینکه جواب ۱۹۲ هزار و ۳۳۵ نمونه داده شده است، عنوان کرد: تعداد نمونه‌های مثبت کرونا در استان تا کنون ۶۴ هزار و ۴۹۹ مورد بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان تعداد نمونه‌های منفی را ۱۲۷ هزار و ۸۳۳ مورد بیان کرد و گفت: در مجموع تا کنون یک هزار و ۳۲۶ نفر به علت ابتلای به این بیماری در استان جان خود را از دست داده‌اند.

وی بر ضرورت دوری از تجمع، کاهش ترددهای غیرضروری، تهویه مناسب فضا در شرایط کنونی تاکید کرد و گفت: خطر پیک جدید بیماری در کمین است.

کوشکی، خاطرنشان کرد: این آمار تا پایان روز شانزدهم بهمن ماه جاری است.