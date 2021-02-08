توزیع ۶۰۰ بسته معیشتی در بین کارگران فصلی همدان

سید حسن هندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال جاری چهار هزار بسته کمک معیشتی در بین نیازمندان همدانی توزیع شده است و صبح امروز نیز ۶۰۰ بسته با کمک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) بین کارگران فصلی که در سطح میادین شهر هستند توزیع شد.

وی ادامه داد: این بسته‌های معیشتی شامل برنج، روشن، حبوبات و بسته بهداشتی است که در شرایط کرونایی برای رفع بخشی از مشکلات نیازمندان در بین آنان تأمین می‌شود.

فرمانده گردان ۱۶۶ امام حسین (ع) با بیان اینکه کمک‌های مومنانه این گردان تا پایان سال و پایان شرایط شیوع کرونا در بین نیازمندان ادامه خواهد داشت، اضافه کرد: تلاش ما این است که بتوانیم بیشترین خدمت ممکن را به آسیب دیدگان از شرایط کرونایی ارائه کنیم.

هندی با اشاره به مشکلاتی که برای کارگران فصلی و ساختمانی در شیوع بیماری کرونا پیش آمده است، ادامه داد: رفع دغدغه معیشتی کارگران و اقشار آسیب دیده از بیماری کرونا مطالبه رهبر انقلاب است.