کتاب «بلاغت واژگانی در قرآن» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، کتاب «بلاغت واژگانی در قرآن» با ترجمه هادی نصیری و محبت علی حسین زاده در ۲۷۹ صفحه و به قیمت ۴۷ هزار تومان و در قطع رقعی با شمارگان ۵۰۰ نسخه به همت مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی) منتشر و روانه بازار نشر شد.

نگارنده تلاش کرده است با ارائه فهمی روشمند با تأکید بر سیاق خاص و عام آیه‌ها از راز و رمز واژه گزینی در آیات کتاب الله العزیز پرده بردارد و نشان دهد که در گزینش و چینش هر واژه‌ای معنایی در خور نهفته است که همانندی برای آن در دیگر واژه‌ها یافت نمی‌شود.

این اثر افقی نو برای تدبری روشمند در جهت کشف معنای واژه‌ها و ظرافت‌های بلاغی آیات گشوده است که راهیابی بدان جز با آگاهی از آن روش و به کارگیری آن ممکن نخواهد بود.

کتاب بلاغه الکلمه فی التعبیر القرآنی نوشته دکتر فاضل صالح سامرایی «استاد دانشکده ادبیات دانشگاه بغداد» است؛ این اثر تحقیقی پیرامون مفردات قرآنی است که موجز و مختصر ارائه گردیده ولی در عین حال به مواردی پرداخته است که به زعم مؤلف دارای اهمیت ویژه ای هستند (هر چند تمام تعابیر قرآنی، واجد اهمیت و ارزش والایند).

مؤلف در این اثر به یکصد پرسش قرآنی پاسخ می‌دهد که پرسش‌ها را بر حسب موضوع و ترتیب مصحف شریف مرتب کرده است؛ چنان که پرسش‌های مربوط به اوایل قرآن کریم را ابتدا مطرح می‌کند و به همین ترتیب تا پایان جز ۳۰ پرسش‌های مربوط را پاسخ می‌دهد.

موضوع این کتاب درباره دلالت‌ها و معانی صیغه‌های مختلف کلمات عربی اعم از فعل و مصادر، صفت مشبهه است. مؤلف در این اثر به بررسی معانی اوزانی می‌پردازد که کمتر مورد توجه لغت شناسان عرب قرار گرفته است.

این کتاب به واکاوی کاربست مفردات قرآنی با رویکرد بلاغی در قالب یک مقدمه و هشت فصل «ذکر و حذف»، «إبدال»، «یکسان سازی معانی فَعَّلَ و أفعَلَ»، «ساختار مجهولیِ فعلی»، «وصف»، «إفراد، تثنیه، جمع»، «حرکت غیر اِعرابی» و «جای گزینی واژه ها» پرداخته است.