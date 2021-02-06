سعید هژبری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طی هفتمین روز دهه فجر مدرسه مشارکتی و خیر ساز حاج موسی عضدی شاهرود به بهرهبرداری رسید، ابراز داشت: برای اجرای این طرح ۳۴ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
وی بابیان اینکه این واحد آموزشی شش کلاس درس و یک هزار و ۷۶ متر مربع زیربنا دارد، افزود: سامانه گرمایشی و سرمایشی استاندارد، فضای اداری و سالن اجتماعات از جمله امکانات این واحد آموزشی به شمار میرود.
مدیرکل نوسازی مدارس استان سمنان بابیان اینکه طی دهه فجر سال جاری ۳۶ کلاس درس در سمنان و شاهرود بااعتبار ۱۷۱ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسیده است، ابراز داشت: مشارکت خیران اقدام نیک و پسندیدهای است که توانست بهرهبرداری این طرحها را تسریع بخشند.
هژبری بابیان اینکه طی دهه فجر دو طرح آموزشی نیز کلنگ زنی میشود، اضافه کرد: برای اجرای این طرحها ۶۵ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفتهشده که باعث افزوده شدن ۱۲ کلاس درس به سرانه آموزشی استان سمنان خواهد شد.
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