  1. استانها
  2. سمنان
۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۴:۰۷

با حضور استاندار سمنان؛

مدرسه خیر ساز حاج موسی عضدی شاهرود به بهره‌برداری رسید

مدرسه خیر ساز حاج موسی عضدی شاهرود به بهره‌برداری رسید

شاهرود- مدیرکل نوسازی مدارس سمنان ضمن بیان اینکه در هفتمین روز دهه فجر مدرسه خیر ساز حاج موسی عضدی شاهرود به بهره‌برداری رسید، گفت: برای اجرای این طرح ۳۴ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

سعید هژبری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طی هفتمین روز دهه فجر مدرسه مشارکتی و خیر ساز حاج موسی عضدی شاهرود به بهره‌برداری رسید، ابراز داشت: برای اجرای این طرح ۳۴ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی بابیان اینکه این واحد آموزشی شش کلاس درس و یک هزار و ۷۶ متر مربع زیربنا دارد، افزود: سامانه گرمایشی و سرمایشی استاندارد، فضای اداری و سالن اجتماعات از جمله امکانات این واحد آموزشی به شمار می‌رود.

مدیرکل نوسازی مدارس استان سمنان بابیان اینکه طی دهه فجر سال جاری ۳۶ کلاس درس در سمنان و شاهرود بااعتبار ۱۷۱ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است، ابراز داشت: مشارکت خیران اقدام نیک و پسندیده‌ای است که توانست بهره‌برداری این طرح‌ها را تسریع بخشند.

هژبری بابیان اینکه طی دهه فجر دو طرح آموزشی نیز کلنگ زنی می‌شود، اضافه کرد: برای اجرای این طرح‌ها ۶۵ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته‌شده که باعث افزوده شدن ۱۲ کلاس درس به سرانه آموزشی استان سمنان خواهد شد.

کد مطلب 5140310

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها