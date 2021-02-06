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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۰۳

بررسی رشد تولید فولاد در کشور با وجود تحریم‌ و کرونا در «پایش»

بررسی رشد تولید فولاد در کشور با وجود تحریم‌ و کرونا در «پایش»

«پایش» در برنامه امشب ۱۸ بهمن وضعیت صنعت فولاد ایران و رشد تولید این صنعت در شرایط تحریم و بیماری کرونا را تحلیل می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل کارخانه فولاد مبارکه اصفهان مهمان برنامه «پایش» است و امشب ۱۸ بهمن در رابطه با رشد چشمگیر تولید فولاد با وجود تشدید تحریم‌ها و شرایط کرونایی صحبت خواهد کرد.

در این برنامه به وضعیت صنعت فولاد در ایران و جهان، رشد صنعت فولاد در سال های گذشته، کمک فولاد به اقتصاد کشور و ارزآوری در دوران تحریم و اشتغال زایی و ایجاد بازار کار در صنعت فولاد پرداخته خواهد شد.

«پایش» به تهیه کنندگی الهام پیرهادی کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است که امشب حوالی ساعت ۲۰ با اجرای سعید توکلی روی آنتن می رود.

کد مطلب 5140316
عطیه موذن

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