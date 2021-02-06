بهگزارش خبرگزاری مهر، فریدون محمدی با اعلام این خبر، افزود: «با پیگیریهای انجام شده مجوز فعالیت این بنای تاریخی از طرف محمدرضا کارگر مدیرکل امور موزهها و اموال منقول فرهنگیتاریخی کشور صادر شد.»
او در ادامه بیان کرد: «در صورت ایجاد زیرساختها و شرایط لازم، میزبان بازدیدکنندگان در ایام نوروز خواهیم بود.»
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز عنوان کرد: «با توجه به شیوع کرونا و لزوم رعایت دستورالعملهای بهداشتی، فروش بلیت بهصورت محدود و بازدید در فواصل زمانی معین امکانپذیر خواهد بود.»
کاخ موزه سلیمانیه که در محله قدیمی مصباح شهر کرج و در محوطه پردیسکشاورزی و منابعطبیعی دانشگاه تهران واقع شده، نقاشیهای دیواری دورهی قاجار را در خود جای داده و در سالهای گذشته نیز میزبان بازدیدکنندگان و علاقهمندان بسیاری بوده است.
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