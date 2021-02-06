۳۰ درصد از شبکه فاضلاب آبادان فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مهران فر ظهر امروز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با بیان اینکه کل استان خوزستان حدود دو هزار و ۸۰۰ کیلومتر از شبکه فاضلاب استفاده میکنند، اظهار کرد: از این رقم، ۲۵ درصد آن در شهرستان آبادان واقع شده که حدود ۸۰۰ کیلومتر شبکه فاضلاب دارد.
وی با تأکید بر اینکه ۳۰ درصد از شبکه فاضلاب شهرستان آبادان فرسودگی کامل دارد و نیازمند تعویض و اصلاح ۲۲۰ کیلومتر شبکه احداث فاضلاب جدید است، از افزایش ۲۵ درصدی مصرف آب در زمان کرونا اشاره کرد و افزود: آبشیرینکن اروندکنار با پیشرفت فیزیکی ۹۹ درصد تا ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید و ظرفیت چهار هزار مترمکعب در شبانهروز دارد.
رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان آبادان در خصوص آبشیرینکن آبادان بیان کرد: این آبشیرینکن با ظرفیت هشت هزار و ۱۵ هزار در حال مناقصه شدن است که سرمایهگذار بازدید را انجام داده است و مکان را مشخص کرده و قطعاً این پروژه تا ماه جاری اجرایی هم آغاز میشود.
مهران فر در ادامه تصریح کرد: بر اساس ماده ۵۶، ۷۰۰ میلیارد تومان به شبکه فاضلاب آبادان اختصاص داده شده است که در زمینه اصلاح و بازسازی ایستگاههای پمپاژ و کاراکترهای اصلی و شبکه جمع آوری فاضلاب انجام خواهد شد.
وی به اعتبارات بخش آب اشاره کرد و گفت: ۱۰ میلیارد تومان در سال جاری برای بازسازی تأسیسات طرح آبرسانی شلحه حدود دو میلیارد آن تاکنون تخصیص داده شد و روند بازسازی کماکان در حال اجراست.
رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان آبادان تأکید کرد: برای روستاهای شلحه ثوامر و امام حسن نیز دو و نیم کیلومتر خط انتقال و طرح آبرسانی غدیر در حال انجام است و تا اوایل ماه آینده به بهرهبرداری میرسد.
مهران فر گفت: در سال جاری راهاندازی شبکه توزیع در سطح روستایی به طول چهار کیلومتر و تصفیهخانه از دیگر اقدامهای اداره آبفا این شهرستان است.
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