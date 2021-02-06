مهدی ترابی به پرسپولیس بازگشت/ مدت قرارداد هافبک سرخپوشان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه پرسپولیس، با حضور مهدی ترابی در دفتر جعفر سمیعی، قرارداد این بازیکن برای یک فصل و نیم آینده امضا شد.

ترابی بازیکنی بود که از باشگاه سایپا به جمع سرخ‌پوشان پایتخت پیوست ولی در ابتدای این فصل راهی لیگ قطر شد. پس از رایزنی‌های فراوان، ترابی که علاقه خاصی به پرسپولیس دارد، قرارداد خود با باشگاه العربی قطر را فسخ کرد تا دوباره به خانه بازگردد.

قرارداد این بازیکن که در فاز تهاجمی می‌تواند به سرخپوشان کمک کند، ظهر امروز و پس از دور پایانی مذاکرات با باشگاه پرسپولیس به امضا رسید. ترابی اولین بازیکن در سبد خرید زمستانی است که نامش وارد لیست پرسپولیس شد.