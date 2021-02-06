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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۴:۲۰

با امضا قرارداد رسمی؛

مهدی ترابی به پرسپولیس بازگشت/ مدت قرارداد هافبک سرخپوشان مشخص شد

مهدی ترابی به پرسپولیس بازگشت/ مدت قرارداد هافبک سرخپوشان مشخص شد

مهدی ترابی که ابتدای فصل بیستم لیگ برتر راهی لیگ قطر شده بود، مجددا به تیم فوتبال پرسپولیس برگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه پرسپولیس، با حضور مهدی ترابی در دفتر جعفر سمیعی، قرارداد این بازیکن برای یک فصل و نیم آینده امضا شد.

ترابی بازیکنی بود که از باشگاه سایپا به جمع سرخ‌پوشان پایتخت پیوست ولی در ابتدای این فصل راهی لیگ قطر شد. پس از رایزنی‌های فراوان، ترابی که علاقه خاصی به پرسپولیس دارد، قرارداد خود با باشگاه العربی قطر را فسخ کرد تا دوباره به خانه بازگردد.

قرارداد این بازیکن که در فاز تهاجمی می‌تواند به سرخپوشان کمک کند، ظهر امروز و پس از دور پایانی مذاکرات با باشگاه پرسپولیس به امضا رسید. ترابی اولین بازیکن در سبد خرید زمستانی است که نامش وارد لیست پرسپولیس شد.

کد مطلب 5140334

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    نظرات

    • حق گو IR ۱۴:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      3 1
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      امیدوارم با حمایتهای رسانه های اختصاصی و میلی و شخص وزیر ورزش شاهد موفقیتهای جنابعالی باشیم
    • امیر IR ۲۰:۰۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      5 2
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      ترابی خدا رو شکر اومد درسته که توی شرایط سختی ول کرد و رفت اما به ما کمک میکنه به امید قهرمانی دوباره.
    • پرسپولیسیم تاابد IR ۱۰:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      3 1
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      واقعابرای ما بهترین خبر تو این اوضاع خبر بازگشت آقای ترابی بود ❤❤❤
    • شهریار خان IR ۱۳:۲۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
      1 1
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      مهدی ترابی کار اشتباهی کرد اگه اون یا اون شجاع نمی رفتن شک نکنید که پرسپولیس قهرمان آسیا شده بود و دیشب داشت با بایرن مونیخ بازی میکرد کار اشتباهی کردید
    • پرهام IR ۲۱:۳۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
      1 0
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      عشق ترابی
    • م IR ۰۱:۱۶ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
      0 0
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      خوش بدرخشی داداشم

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