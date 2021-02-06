همایش تجلیل از طلاب جهادی فعال در دوران کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش تجلیل از طلاب جهادی فعال در آرامستانها و بیمارستانهای قم در ایام کرونا یکشنبه ۱۹ بهمن ماه به همت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم با سخنرانی آیت الله اعرافی برگزار میشود.
ارائه گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته توسط حجتالاسلام محمد حسن زمانی مسئول دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزههای علمیه و اهدای جوایز به نفرات برتر نیروهای جهادی، از دیگر بخشهای همایش خواهد بود.
این همایش یکشنبه ۱۹ بهمن ساعت ۱۶ در مجتمع فرهنگی آموزشی امامزاده سید علی (علیه السلام) واقع در بلوار ۱۵ خرداد برگزار خواهد شد.
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