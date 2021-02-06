به گزاش خبرنگار مهر، علی‌اصغر خانی ظهر شنبه در آئین افتتاح هم‌زمان پروژه‌های عمرانی و اقتصادی میامی به میزبانی سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد این شهرستان اظهار داشت: میامی وسعت و توانمندی لازم برای توسعه را دارد و وجود زیرساخت‌ها حرف اول را در پیشرفت و توسعه می‌زند.

وی با تأکید بر اینکه بستر سرمایه‌گذاری در مناطقی ایجاد می‌شود که توسعه‌یافته یا در مسیر توسعه باشد، تصریح کرد: باید تلاش کرد تا ادارات و دستگاه‌های اجرایی به‌صورت کامل در این شهرستان مستقر شوند.

نماینده شاهرود و میامی در مجلس با اشاره به اینکه همچنان مشکلات در برخی روستاهای میامی وجود دارد که باید برطرف شود، افزود: بخش‌های زیرساختی و توسعه‌ای و اقدامات حوزه دولت در شهرستان میامی نیازمند بازنگری است.

خانی با اشاره به مشکلات بودجه سال آینده بیان کرد: در تلاش هستیم تا بحث وسعت را به ساختار بودجه سال ۱۴۰۰ اضافه کنیم و این در حالی است که بیشترین بودجه کشور را شهرهای بزرگ می‌بلعند.

وی بابیان اینکه اولویت واگذاری اراضی و اماکن مازاد دولت را باید به مردم محلی در شهرها و روستاها داد، گفت: برخی از اماکن باید تغییر کاربری داده شود در مسیر میامی به شاهرود و همچنین شاهرود به بسطام دو طرف جاده برای کشاورزی فریز شده که در برخی موارد لازم است تغییر کاربری داده شود تا شاهد رشد و توسعه در منطقه باشیم.