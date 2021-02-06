سهم ۴۸ درصدی دولت در تامین منابع مالی اتوبوس شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید آرش حسینی میلانی صبح امروز در مراسم «بهره‌برداری از ۱۱۰ دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس ناوگان حمل و نقل عمومی تهران» در جمع خبرنگاران گفت: در دهه فجر شاهد ورود ۱۱۰ دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس به ناوگان حمل و نقل عمومی تهران هستیم که خبر خوبی است.

وی با بیان اینکه پس از ۱۰ سال عدم تزریق اتوبوس از سوی دولت به شهر تهران، بالاخره با همت شهرداری و پیگیری‌های مکرر شورای شهر، این موضوع محقق شده است، اظهار داشت: برای کنترل وضعیت آلودگی هوا در شهر تهران مجبور هستیم توجه بیشتری به بحث تامین مالی حمل و نقل عمومی داشته باشیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۲۰ سال گذشته، ۸۰ درصد تامین مالی پروژه مترو توسط شهرداری انجام شده و سهم دولت زیر ۲۰ درصد بوده است که این علامت هشداردهنده‌ای برای ماست.

به گفته رئیس کمیته محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر، حدود ۱۰ سال طول می‌کشد که اولین ایستگاه یک خط مترو به بهره‌برداری برسد و برای اینکه آن خط مترو به نتیجه رسیده و تکمیل شود، ۲۵ سال طول می‌کشد. این مسئله نشان می‌دهد که ما نیازمند اقدامات اساسی در بحث تامین مالی کافی حمل و نقل عمومی و تقویت ناوگان آنچه در بحث اتوبوس و چه در بحث مترو هستیم.

حسینی میلانی با بیان اینکه بر اساس آمار دولت تنها در ۴۸ درصد تامین منابع مالی اتوبوس در شهر تهران مشارکت داشته و عمده بار تامین مالی اتوبوس بر دوش مدیریت شهری است، تصریح کرد: این مسئله موجب شده با پدیده تاخیر در راه‌اندازی خطوط مترو روبه‌رو باشیم در حالی که خطوط مترو باید در بازه زمانی پنج ساله به نتیجه برسد یا آنکه با بحث فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی مواجه باشیم.

وی ادامه داد: امیدوار هستم توجهات به بحث حمل و نقل عمومی با توجه به آنکه امسال با تشدید آلودگی هوا روبه‌رو بودیم بیشتر شود و دولت و مجلس اقدامات موثرتری را برای تامین مالی توسعه حمل و نقل عمومی انجام دهند.