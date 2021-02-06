به گزارش خبرنگار مهر، امیر سید علی نصرالله معاونت اجرایی نیروی هوایی ارتش ظهر امروز (شنبه) در مراسم بزرگداشت روز نیروی هوایی که در مدرسه علوی تهران برگزار شد، گفت: امروز شاید صحبت کردن درباره ۱۹ بهمن ۵۷ یک مقدار ساده باشد اما اگر برگردیم به شرایط آن روز کارسختی اتفاق افتاد.

وی افزود: شرایط نیروی هوایی آن روز را بخواهید بررسی کنید نیروی هوایی، نیرویی بود که از همه نیروها بیشتر وابسته به غرب بود. خیلی از خلبانان در آمریکا دوره گذرانده بودند و با خود آمریکایی‌ها حشر و نشر داشتند. تعداد مستشاران آمریکایی در نیروی هوایی از سایر نیروها بیشتر بود و در واقع مستشاران آمریکایی نیروی هوایی را اداره می‌کردند.

معاون اجرایی نیروی هوایی ارتش گفت: مستشاران آمریکایی اجازه نمی‌دادند که خلبانان ما کار خاصی بدون اجازه آنها انجام دهند بنابراین در این حالت خفقان عملکرد همکاران ما در نیروی هوایی در آن روزها کار خاص و شجاعانه بوده است که توانستند به دیدار امام بروند و در آن مراسم حضور پیدا کنند و رژیم پهلوی از آن جایی که انتظار نداشت ضربه خورد.

امیر نصرالله با بیان اینکه در هر انقلابی ۴ مرحله باید طی شود تا انقلاب آن ثبات و بقای خود را داشته باشد، گفت: بستر سازی اولین مرحله است. ۱۹ بهمن ۵۷ اتفاقی نبود که یک‌روزه افتاده باشد. از سال ۴۲ تا ۵۷ این بسترسازی شروع شده بود. در خاطرات امام (ره) این صحبت است که از او سوال شد که سربازان شما کجا هستند گفت که الان در گهواره هستند. این صحبت برای سال ۴۲ است و در واقع هم در گهواره بودند.

وی افزود: نقطه عطف پیروزی ورود حضرت امام (ره) در ۱۲ بهمن ۵۷ و پیروزی نهایی ۲۲ بهمن ۵۷ و نهایت تثبیت انقلاب بود.

معاون اجرایی نیروی هوایی با بیان اینکه در ۴ دهه‌ای که گذشت چه بر سر این انقلاب آوردند، گفت: ۴۲ سال تحریم‌های ناجوانمردانه و در کنار آن ۸ سال دفاع مقدس را داشتیم که نیروی هوایی به عنوان یک نیروی تجهیزات محور بیشترین تحریم‌ها را شامل شد و هم اکنون هم این تحریم‌ها باقی است اما در عین حال با کمترین امکانات از سمت بیرون کارهای عملیاتی خود را انجام می‌دهد.

امیرنصرالله با بیان اینکه بسترسازی، پیروزی، تثبیت و بقای انقلاب چهارمین مرحله یک انقلاب محسوب می‌شود، گفت: در هر چهار مرحله یک عنصر مشترک وجود داشت و آن مردم بودند. افتخار نظام و انقلاب ما مردمی بودن آن است. تا زمانی که مردم در کنار این انقلاب و نظام باشند همیشه انقلاب سرافراز و نظام پاینده خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه برای خدمت به این نظام و انقلاب نیاز به تخصص و تعهد داریم، اظهار داشت: البته در کنار تخصص و تعهد توکل هم باید داشته باشیم. در واقع با تخصص و تعهد و توکل به خدا می‌توانیم رهروان خوبی برای پیشکسوتان، شهیدان و بزرگانی که در فراز و نشیب‌های انقلاب به شهادت رسیدند باشیم.

معاون اجرایی نیروی هوایی تاکید کرد: شهید سلیمانی، شهید ستاری، شهید بابایی و شهید صیاد شیرازی نگین‌هایی بودند که با خون پاک خود به ما الهام دادند که از نظام تبعیت کنیم و پای استقلال و آزادی آن بایستیم.

