نمایشگاه مجازی سه بُعدی «معماری و ابنیه تاریخی ایران» برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با توجه به محدویت‌های اعمال شده پس از انتشار ویروس منحوس کرونا، خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در بمبئی به مناسبت بزرگداشت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی و با هدف شناساندن قابلیت‌های والای گردشگری کشورمان نمایشگاه مجازی عکس و تصاویر از ابنیه تاریخی ایران زمین را برگزار کرد.

محسن آشوری، مسئول خانه فرهنگ ایران در بمبئی در این باره گفت: ظرفیت‌های گسترده فضای مجازی و بهره‌مندی از آن در میان آحاد جامعه هند در این روزهای کرونایی، خانه فرهنگ ایران در بمبئی را بر آن داشت که نمایشگاه عکس و تصاویر ابنیه تاریخی و فضاهای گردشگری کشورمان راه اندازی و افتتاح کند و خوشبختانه مورد استقبال همه آحاد جامعه به ویژه نسل جوان قرار گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت فضای مجازی و نهادینه شدن آن در جامعه هند و استفاده از این فضا بیان کرد: با شیوع و انتشار ویروس منحوس و مرموز کرونا همه اقشار جامعه هند خرد و کلان به سوی استفاده بسیار زیاد از فضای مجازی سوق داده شده‌اند و همین عامل باعث آشنایی همه گروه‌های اجتماعی به قابلیت فضای مجازی شود و امروزه استفاده از این فضا در میان جامعه هند نهادینه شده است و همگان مورد استفاده قرار می‌دهد.