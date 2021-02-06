شرکت های فناوری می توانند دولت محلی تاسیس کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، فرماندار ایالت نوادا آمریکا قصد دارد لایحه جدیدی ارائه کند که به شرکتهای فناوری اجازه میدهد دولتهای محلی مستقلی داخل این ایالت ایجاد کنند.
استیو سیسولاک در پیش نویس این لایحه خواهان ایجاد «مناطق نوآوری» شده است. در صورتیکه این قانون وضع شود، شرکتهایی که سرمایه مالی بالایی در اختیار دارند و در حوزههایی مانند بلاک چین، هوش مصنوعی و انرژیهای تجدیدپذیر فعالیت میکنند، میتوانند دولتهای محلی خود را با قدرتها و مسئولیتهای مشابه شهرستانها ایجاد کنند. این بدان معنا است که آنها میتوانند مالیات جمع آوری کنند، مدارس و دادگاه را اداره کنند.
به عقیده سیسولاک این قانون راهی برای شکوفایی اقتصاد بدون زیر پا گذاشتن قوانین مالیات شرکتی یا انگیزشهای دیگری است که دولتها در گذشته برای جذب شرکتهای فناوری به کار میگرفتند.
درخواستها برای تشکیل چنین دولتهای محلی توسط دفتر توسعه اقتصادی فرماندار کنترل میشود و فقط به شرکتهای فناوری تعلق میگیرد که حداقل ۷۸ مایل مربع زمین در اختیار دارند. علاوه بر آن زمین مذکور باید دور از شهرهای فعلی بوده و کسی از قبل ساکن آنجا نباشد.
همچنین شرکتها باید یک میلیارد دلار در شهر خود سرمایه گذاری کنند. در این میان مدیریت شهر به عهده یک هیأت ۳ نفره است.
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